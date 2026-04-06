Trump sobre el ultimátum a Irán: «Podemos destruir el país entero en una noche y puede ser mañana»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos podría aniquilar la dictadura de los ayatolás de Irán mañana mismo, durante una rueda de prensa en la sala de prensa de la Casa Blanca: «Todo el país puede ser aniquilado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana”, ha declarado, refiriéndose al ultimátum que se cumple este martes por la noche a la tiranía de los ayatolás en Irán para que reabriera el estrecho de Ormuz.

Donald Trump ha comenzado la rueda de prensa diciendo que quería «celebrar el éxito de una de las mayores, más complejas y más angustiosas operaciones de búsqueda en combate jamás realizadas por las fuerzas armadas», en referencia al rescate de dos aviadores derribados en Irán el pasado fin de semana.

«Recibimos ayuda de mucha gente, mucha gente maravillosa», ha dicho Trump, sin dar más detalles, en referencia a Israel. Según se informó, Israel participó en la recuperación del piloto y el segundo oficial cuyo F-15E fue derribado.

«También tuvimos algo de suerte», reconoció Trump, al tiempo que elogiaba la valentía de los dos aviadores rescatados.