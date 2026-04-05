Parece de película pero así fue la operación de rescate hora a hora del piloto del F-15

Parece de película, pero así fue la operación de 48 horas de rescate del oficial del F-15 abatido en Irán de este fin de semana del 4 y 5 de abril. A continuación se ofrece un relato de cómo han sido las 48 horas de la mayor operación de rescate en la historia de Estados Unidos. Las fuerzas especiales estadounidenses llevaron a cabo una de las extracciones más audaces de la historia reciente, rescatando al oficial de sistemas de armas (WSO) de un F-15E en las montañas iraníes después de que su avión fuera derribado el viernes 3 de abril. El WSO eludió a los sicarios de los ayatolás, la Guardia Revolucionaria, durante casi 48 horas gracias a su entrenamiento de supervivencia.

Los civiles iraníes en Dehdasht inundaron las calles, bloqueando las carreteras y retrasando los convoyes de la Guardia Revolucionaria y la milicia Basij que se apresuraban para capturar al oficial. Los iraníes, contrarios a la tiranía de los ayatolás, hicieron ganar tiempo a EEUU para el rescate.

Los equipos estadounidenses establecieron una base avanzada temporal dentro de Irán para la operación de alto riesgo. Hubo enfrentamientos armados y una intensa cobertura aérea. Cuando dos aviones de transporte quedaron inoperativos, los comandantes enviaron aviones de reemplazo y destruyeron los averiados en el lugar para evitar que cayeran en manos de la Guardia Revolucionaria. Trump calificó la operación de histórica.

The “American” left is upset by this. > US pilot down in Iranian territory

> Pilot escapes and evades

> Hunted by Iran’s military for 2 days

> CIA throws IRGC off with fake intel

> US sets up remote base inside Iran

> Special Forces locate & extract him

> 0 US casualties,… pic.twitter.com/V83KTfwK6L — PNW Conservative (@PNWConservative) April 5, 2026

Rescate de 48 horas en Irán

Así ha sido hora a hora la operación de rescate del piloto en Irán. Los recursos aéreos y terrestres incluyeron:

Drones MQ-9 Reaper.

Helicópteros UH-60 Black Hawk.

Aviones de transporte C-130 Hércules

Se utilizaron ataques aéreos para contener a las fuerzas que se aproximaban.

🇺🇸 🔥 DEEP INSIDE IRAN… 72 HOURS… AND A MISSION THAT SHOULDN’T HAVE WORKED BUT DID. This wasn’t just a rescue.

This was a full scale combat survival and extraction operation… happening in real time. A F-15E Strike Eagle was shot down inside Iran. Two crew ejected.

One pilot… pic.twitter.com/k5DvPQmSIy — Defense Intelligence (@DI313_) April 5, 2026

3 de abril

Un F-15E Strike Eagle (Viper 21) fue derribado por un misil ruso sobre el suroeste de Irán.

sobre el suroeste de Irán. Intercepción a Mach 2.8, detonación de la espoleta de proximidad.

Ambos tripulantes se eyectaron con éxito. Cuando la tripulación del F-15E estadounidense se eyectó sobre Irán, no se quedaron sin comunicación, sino que simplemente a ctivaron un dispositivo llamado CSEL .

. Fabricado por Boeing, es una unidad pequeña y robusta que se acopla al chaleco del piloto, sobrevive a la eyección y comienza a funcionar inmediatamente. En lugar de comunicarse por radio, enviaron breves ráfagas encriptadas con información como la ubicación, el estado y mensajes como «herido» o «enemigo cerca», mediante señales de salto de frecuencia que los sistemas enemigos perciben como ruido de fondo. Sin voz, sin señal fácil de rastrear, sin triangulación.

Se conectó a satélites militares, proporcionando datos en tiempo real a los equipos de rescate, mientras el piloto permanece en silencio y oculto.

Sólo cuando el rescate estuvo cerca cambia de modo, permitiendo que helicópteros o aviones localicen su posición exacta.

Hora 0

Se lanza una operación de búsqueda y rescate:

El piloto fue rescatado en cuestión de minutos por el equipo terrestre.

por el equipo terrestre. El oficial de sistemas de armas aterrizó solo, herido (fractura de tobillo), en lo profundo del territorio enemigo.

Hora 1-4

El oficial de sistemas de armas inició una maniobra de evasión aprovechando la noche y el terreno.

La Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), los sicarios de los ayatolás, lanzaron una intensa búsqueda con drones y perros.

Hora 4-8

Miles de civiles iraníes se unieron a la búsqueda por las recompensas. Los ayatolás lanzaron una recompensa de 60.000 dólares al que encontrase al oficial. Como se puede ver abajo en el vídeo, algunos iraníes se lanzaron a buscar al oficial estadounidense.

BREAKING: 🇮🇷 Bakhtiari tribes in Iran’s Khuzestan Province say they are heading into the mountains, armed with rifles, to search for the missing U.S. F-15 pilot, telling media: “Don’t worry, we’ll find him.” pic.twitter.com/Kx2ZushImq — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 3, 2026

Estados Unidos interfirió los radares y las comunicaciones iraníes. La CIA orquestó una operación de engaño dentro de Irán, difundiendo la falsa versión de que el aviador derribado ya había sido encontrado y estaba siendo trasladado por tierra. Mientras las fuerzas iraníes seguían esa operación, la CIA identificó su verdadera ubicación en las montañas y la comunicó a la Casa Blanca, donde el presidente Trump ordenó el rescate.

Hora 8-12

El oficial de sistemas de armas ascendió a una cresta de 2134 metros a pesar de su lesión. EEUU atacó carreteras haciendo cráteres para bloquear los refuerzos de la CGRI.

Hora 12-18

El oficial de sistemas de armas llegó a la cima de la cresta y se escondió en una grieta rocosa.

a la cima de la cresta y se escondió en una grieta rocosa. Estableció el primer contacto breve por radio con fuerzas amigas.

Hora 18-24

Un avión A-10 Warthog es derribado por un sistema portátil de defensa antiaérea chino.

El piloto es rescatado sano y salvo por la armada.

🚨 🚨 Aerial footage shows the site where U.S. forces destroyed two C-130 aircraft during a rescue mission for a downed pilot in southwest Iran. https://t.co/PPHAcYoGrg pic.twitter.com/IO50rhkEat — Breaking911 (@Breaking911) April 5, 2026

Hora 24-30

Dos helicópteros de rescate HH-60W fueron alcanzados por fuego terrestre durante un intento de rescate.

Las tripulaciones resultaron heridas, pero regresaron a la base.

Hora 30-36

EEUU intensificó el ataque con misiles de crucero contra las defensas aéreas de la CGRI.

El oficial de sistemas de armas sobrevivió a un ataque de dron.

Hora 36-42

Equipos de operaciones especiales se infiltraron y se enfrentaron a la CGRI en un tiroteo.

Hora 42-48

El operador de sistemas de armas fue localizado, estabilizado en el lugar y evacuado bajo fuego intenso.

Dos unidades de comandos israelíes —Sayeret Matkal y la Unidad 5101 Shaldag— participaron en el rescate del piloto estadounidense cerca de Isfahán. Sayeret Matkal es la unidad de comandos de élite de las Fuerzas de Defensa Israelío, especializada en operaciones de penetración profunda y rescate de rehenes. Shaldag es una unidad de fuerzas especiales de la Fuerza Aérea Israelí, entrenada para operaciones clandestinas, reconocimiento y misiones de búsqueda y rescate en combate tras las líneas enemigas.

5 de abril — Madrugada