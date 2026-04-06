Estados Unidos sigue siendo el principal país del que España importa petróleo. En concreto, con 622.000 toneladas y el 14% del total, se situó como principal suministrador de crudo a España en febrero. Todo ello a pesar de que España ha reducido un 18% las compras de petróleo a Estados Unidos en enero y ha recurrido a comprar crudo a países como Libia, Angola, Nigeria y Kazajistán.

Por tanto, también destaca en el mes de febrero las importaciones de petróleo que ha hecho a Libia, con el suministro de 488.000 toneladas -el 11% del total-, que supuso un aumento del 14%. En el mes se importaron 31 tipos de crudo originarios de 16 países.

Las importaciones de crudo de los países de la OPEP

Además, las importaciones de crudo de los países miembros de la OPEP aumentaron en febrero un 0,5% con respecto al mismo mes de 2025 y representaron el 45,5% del total. Así, aumentaron interanualmente las entradas de crudo procedentes de Argelia (+186,7%), Irak (+22,5%) y Libia (+14,0%). Mientras que las entradas de crudo de los países No-OPEP disminuyeron en el mes (-21,3%), y representaron el 54,5% del total.

Por áreas geográficas, África, a pesar de registrar un descenso del 9,3% con respecto a febrero de 2025, fue la principal zona de abastecimiento en el mes, con el 28,3% del total. Le siguieron América del Norte, con el 27,1% del total, América Central y del Sur, con el 19,2%, Oriente Medio, con el 17%, y Europa y Euroasia, con el 8,5%.

Oriente Medio cubre el 17% del suministro de España

De igual forma, las importaciones de petróleo a España se situaron en 4,43 millones de toneladas en febrero de 2026, lo que supone un descenso del 12,7% con respecto al mismo mes del año pasado. Asimismo, se han incrementado las importaciones desde Oriente Medio, que ya representa el 17% del total del suministro, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

En concreto, el crudo que llegó a España en el segundo mes de 2026, antes prácticamente del inicio del conflicto bélico en Irán que estalló tras el ataque de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, con origen de Oriente Medio ascendió a 751.000 toneladas.

Por tanto, España depende ahora en gran medida de Oriente Medio, que es la principal zona afectada ahora por el conflicto en Irán y que ha salpicado al comercio por el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más importantes del mundo para el transporte marítimo, ya que por allí pasa el petróleo y el gas procedente de los países del Golfo, circulando en torno a una quinta parte del petróleo mundial.