Un petrolero de propiedad turca con crudo cargado en Irak ha logrado atravesar «sin contratiempos» el estrecho de Ormuz, según ha confirmado este lunes el ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloglu.

«Gracias a nuestra colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, el buque Ocean Thunder, de propiedad turca, que se dirigía a Malasia con petróleo crudo cargado en Irak, cruzó el estrecho de Ormuz anoche sin contratiempos y completó su salida del Golfo», ha confirmado el ministro otomano a través de sus redes sociales.

De este modo, Uraloglu ha destacado que con este petrolero ya son tres los navíos de propiedad turca que han transitado de forma segura por el estrecho de Ormuz, reduciendo a ocho embarcaciones las que esperan atravesar el paso.

«Continuamos nuestros esfuerzos sin interrupción para garantizar la salida segura de nuestros ocho buques y de los 156 tripulantes a bordo que actualmente desean abandonar la región», ha comentado.

Este fin de semana, el portavoz del principal centro de mando militar iraní -el Cuartel General Central del Sello de los Profetas- aseguró que Irak no se verá afectado por las limitaciones impuestas por Teherán en el estrecho de Ormuz, subrayando que estas medidas están dirigidas exclusivamente contra países considerados hostiles.