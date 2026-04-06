Guerra de Irán, en directo 6 de abril | Última hora sobre Trump, estrecho de Ormuz, Israel y EEUU hoy
Sigue en directo la guerra de Irán, Israel y Estados Unidos
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha lanzado un ultimátum de 48 horas a Teherán para aceptar un acuerdo o enfrentar la destrucción de su infraestructura vital. El mando militar iraní ha rechazado públicamente esta amenaza.
EEUU confirmó el rescate «sano y salvo» de un segundo piloto de un caza estadounidense derribado previamente en territorio iraní, mientras que Irán desmintió el suceso.
En la operación de rescate habrían muerto cinco personas en Irán el domingo de madrugada durante la operación de Washington para rescatar al piloto estadounidense desaparecido.
Claves de la guerra de Irán
- Consecuencias en Europa: el tráfico aéreo europeo comienza a notar el impacto de la crisis de combustible.
- El comercio internacional se ve amenazado y el precio del petróleo está al alza.
- El cardenal Pierbattista Pizzab ofició la vigilia pascual en el Santo Sepulcro en Jerusalen.
Al menos trece muertos en ataques contra una zona residencial en el sur de Teherán
Una nueva oleada de ataques aéreos lanzados este domingo contra edificios residenciales ubicados en la localidad de Qaleh Mir, en el sur de Teherán, capital de Irán, ha dejado por el momento un total de trece personas muertas.
Así lo ha confirmado el gobernador de Baharestan, condado perteneciente a la provincia de Teherán, según ha recogido la agencia de noticias iraní Fars, que precisa que los trece cuerpos ya han sido recuperados por los equipos de rescate. No obstante, las labores de retirada de escombros y búsqueda de personas que podrían quedar atrapadas bajo ellos continúan.
Irán denuncia la muerte de seis niños en ataques aéreos contra la provincia de Teherán
Las autoridades iraníes han informado este lunes de la muerte de al menos seis niños en ataques perpetrados contra la provincia de Teherán, capital del país asiático, durante la noche de este domingo, en el marco de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra la república islámica.
Irán incide en que el estrecho de Ormuz «jamás volverá a ser como era, especialmente para EEUU e Israel»
El comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán ha incidido este domingo en que el estratégico estrecho de Ormuz «jamás volverá a ser como era», como apuntara en la víspera el portavoz de la Presidencia del Parlamento iraní, Abbas Goudarzi, si bien el citado órgano militar ha subrayado que esta afirmación está dirigida «especialmente para Estados Unidos e Israel», países que lanzaron el pasado 28 de febrero una ofensiva conjunta contra Teherán.
Directo guerra Irán, Israel y EEUU
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Al menos siete muertos y medio centenar de heridos en nuevos bombardeos israelíes en el centro y sur de Líbano
Al menos siete personas han muerto y más de medio centenar han resultado heridas en dos ataques israelíes contra Líbano, el más grave de ellos en la zona de Jana, en el sur de la capital, donde se ha producido la mayor parte de las víctimas, según las informaciones del Ministerio de Salud libanés.