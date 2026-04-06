Guerra de Irán, en directo 6 de abril | Última hora sobre Trump, estrecho de Ormuz, Israel y EEUU hoy

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha lanzado un ultimátum de 48 horas a Teherán para aceptar un acuerdo o enfrentar la destrucción de su infraestructura vital. El mando militar iraní ha rechazado públicamente esta amenaza.

EEUU confirmó el rescate «sano y salvo» de un segundo piloto de un caza estadounidense derribado previamente en territorio iraní, mientras que Irán desmintió el suceso.



En la operación de rescate habrían muerto cinco personas en Irán el domingo de madrugada durante la operación de Washington para rescatar al piloto estadounidense desaparecido.

Claves de la guerra de Irán