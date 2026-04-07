Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán hoy, 7 de abril en directo | Última hora del conflicto y situación en Oriente Medio
Sigue en directo las últimas noticias de la guerra de Irán
La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán se mantiene en uno de sus puntos más críticos, con un riesgo real de que el conflicto escale a nivel regional. En las últimas semanas hemos visto una sucesión de ataques cruzados, acompañados de una intensa presión militar y diplomática sobre Teherán.
Tanto Washington como Israel aseguran haber debilitado capacidades estratégicas clave de Irán. Sin embargo, el régimen iraní intenta demostrar que sigue teniendo capacidad de respuesta, lanzando misiles y drones en una clara señal de disuasión.
A todo esto se suma un bloqueo político prácticamente total. No hay avances ni señales claras de una posible negociación entre Irán y Estados Unidos, lo que aumenta la incertidumbre sobre los próximos movimientos.
Riesgo real de escalada y bloqueo total de negociación
La preocupación internacional crece especialmente por el impacto que una escalada podría tener en el Golfo Pérsico, en el estratégico estrecho de Ormuz y, por supuesto, en los mercados energéticos globales, que podrían verse seriamente afectados si el conflicto alcanza infraestructuras clave.
En este contexto, el mundo observa con cautela, consciente de que cualquier paso en falso podría desencadenar una crisis de mayor alcance. Algo que podría empeorar la situación económica a nivel mundial.
El ejército de Israel pide a los ciudadanos iraníes que eviten viajar en tren
El ejército israelí ha pedido este martes a la población iraní que evite desplazarse en tren por el país hasta las 21:00 hora local (las 19:00 hora peninsular española) y que no se acerque a las vías de ferrocarril.
«Su presencia en trenes o cerca de las vías pone en peligro su vida», advierten los militares en mensajes publicados en varios idiomas en las redes sociales.
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى جميع مستخدمي القطارات في ايران
⭕️حرصًا على سلامتكم نرجوكم عدم استخدام القطارات في أنحاء ايران من هذه اللحظة وحتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت إيران.
⭕️التواجد في القطارات او بالقرب من السكك الحديدية يعرض حياتكم للخطر. https://t.co/pk68wPaiaR
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 7, 2026
Guterres defiende que «las infraestructuras civiles no pueden ser atacadas» tras el ultimátum de Trump a Irán
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha defendido este lunes que «las infraestructuras civiles, incluidas las energéticas, no pueden ser atacadas», invocando el Derecho Internacional Humanitario para rechazar también bombardeos contra «infraestructuras civiles específicas (que) se consideraran un objetivo militar» en los que se prevean «daños civiles colaterales excesivos», tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar puentes y centrales eléctricas en Irán si no acepta un acuerdo.
«Nos alarmó la retórica de esa publicación en redes sociales que amenazaba con ataques estadounidenses contra centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras si Irán no aceptaba un acuerdo», ha afirmado en rueda de prensa el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, que ha subrayado que el líder portugués «ha sido muy claro en cuestiones relativas al derecho internacional e insta una vez más a todas las partes a cumplir con sus obligaciones respecto a la conducción de estas hostilidades».
Irán dice que los esfuerzos «positivos» de Pakistán para la paz se acercan a «una etapa crítica y sensible»
Las autoridades de Irán han afirmado este martes que los esfuerzos «positivos y productivos» de Pakistán para lograr un acuerdo para poner fin a la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra el país asiático están acercándose a «una etapa crítica y sensible».
«Los esfuerzos positivos y productivos de Pakistán, basados ??en la buena voluntad y los buenos oficios, para detener la guerra se acercan a una etapa crítica y delicada», ha dicho el embajador iraní en Islamabad, Reza Amiri Moqadam, a través de un breve mensaje publicado en redes sociales. «Estén atentos para más información», ha zanjado.
El ultimátum de Trump a Irán llega a su fin esta noche
El presidente estadounidense ha fijado como plazo límite las 20:00 horas de este martes en Washington (02:00 de la madrugada del martes al miércoles) para que Irán llegue a un acuerdo o se enfrente a ataques contra sus centrales eléctricas y puentes.
Trump vuelve a amenazar a Irán: «Lo puedo arrasar en una noche»
El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró este lunes el ultimátum que termina hoy por el que exige a Irán la apertura del estrecho de Ormuz y ha advertido de que el país entero «puede ser arrasado en una noche»: «El país entero puede ser arrasado en una noche y podría ser la de mañana. Tenemos un plan que cuenta con el poder de nuestros ejércitos. A las 00:00 horas, cada puente de Irán estará arrasado. Cada central nuclear estará inoperativa, en llamas, con explosiones y jamás podrá volver a ser utilizada».
Israel lanza nuevos ataques contra Teherán
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de que en la madrugada de este martes han llevado a cabo una «amplia operación de ataques» para «causar daños a la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras zonas de Irán».
El petróleo vuelve a subir tras el ultimátum de Trump a Irán
La subida del precio del petróleo y del gas se produce después de que el presidente de Estados Unidos reiterara ayer su ultimátum a Irán, que finaliza este martes, por el que exige la apertura del estrecho de Ormuz, ruta comercial por la que circula en torno a una quinta parte del petróleo y el gas mundial.
El precio del petróleo escala a 111 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a leves subidas
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 1% a las 8:15 horas de este martes y se movía en el entorno de los 111 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía más de un 2% y se situaba en los 115 dólares por barril, en tanto que el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, avanzan un 0,4%, hasta superar los 50 euros por megavatio hora.
Última hora y claves de la escalada en Oriente Medio
Arrancamos en directo con una noticia de máxima tensión internacional: la situación entre Estados Unidos, Israel e Irán sigue deteriorándose y el riesgo de una escalada es cada vez más real.
En los últimos días, los ataques y las respuestas militares han ido en aumento, mientras la vía diplomática parece completamente bloqueada. La gran pregunta ahora mismo es hasta dónde puede llegar este conflicto y qué impacto podría tener a nivel global.
Arabia Saudí intercepta once misiles en las últimas horas
Las autoridades de Arabia Saudí han asegurado haber interceptado durante las últimas horas once misiles balísticos y han confirmado el impacto de «fragmentos» de los proyectiles derribados cerca de instalaciones energéticas en el este del país, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.