Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán hoy, 7 de abril en directo | Última hora del conflicto y situación en Oriente Medio

La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán se mantiene en uno de sus puntos más críticos, con un riesgo real de que el conflicto escale a nivel regional. En las últimas semanas hemos visto una sucesión de ataques cruzados, acompañados de una intensa presión militar y diplomática sobre Teherán.

Tanto Washington como Israel aseguran haber debilitado capacidades estratégicas clave de Irán. Sin embargo, el régimen iraní intenta demostrar que sigue teniendo capacidad de respuesta, lanzando misiles y drones en una clara señal de disuasión.

A todo esto se suma un bloqueo político prácticamente total. No hay avances ni señales claras de una posible negociación entre Irán y Estados Unidos, lo que aumenta la incertidumbre sobre los próximos movimientos.

Riesgo real de escalada y bloqueo total de negociación

La preocupación internacional crece especialmente por el impacto que una escalada podría tener en el Golfo Pérsico, en el estratégico estrecho de Ormuz y, por supuesto, en los mercados energéticos globales, que podrían verse seriamente afectados si el conflicto alcanza infraestructuras clave.

En este contexto, el mundo observa con cautela, consciente de que cualquier paso en falso podría desencadenar una crisis de mayor alcance. Algo que podría empeorar la situación económica a nivel mundial.