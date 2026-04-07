Miles de iraníes secundan a los ayatolás: forman cadenas humanas para proteger las plantas eléctricas

Los iraníes han comenzado este martes por la tarde a formar cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas, secundando el llamamiento de la dictadura de los ayatolás de Irán a 14 millones de personas de proteger las infraestructuras energéticas frente a los ataques de Estados Unidos e Israel. Los ayatolás han llamado a proteger las instalaciones energéticas a niños, mujeres y ancianos.

El presidente de la tiranía de Irán, Masoud Pezeshkian, ha publicado por separado en redes sociales que 14 millones de iraníes habían respondido al llamado para ofrecerse como voluntarios para luchar en caso de una invasión terrestre estadounidense o israelí: «Yo también he estado, estoy y seguiré estando dispuesto a dar mi vida por Irán», escribió Pezeshkian.

Así los ayatolás han pedido a los iraníes que protejan con cadenas humanas las infraestructuras de Irán, que Trump ha amenazado con atacar si los ayatolás no abren el estratégico estrecho de Ormuz. La hora límite marcada por Trump han sido las 20:00 horas en Washington (2:00 de la madrugada en España).

🚨 JUST IN: The regime has flooded the White Bridge with a human chain OF CHILDREN in Ahvaz, Iran to send a message to President Trump THERE ARE CHILDREN HERE Those kids have NO IDEA what they are doing or why Further proof the regime needs obliteration pic.twitter.com/7B96Oo5VVS — Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 7, 2026

Israel y EEUU han golpeado este martes por la mañana el corazón de la dictadura de los ayatolás de Irán: lanzan misiles contra la isla de Jark, vital para la industria petrolera, y las líneas ferroviarias iraníes. La escalada en Oriente Medio ha alcanzado un nuevo nivel crítico tras una ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos de la dictadura de los ayatolás de Irán, incluyendo la red ferroviaria y la isla petrolera de Jark. Mientras Israel ha sido objetivo de los misiles iraníes y los cohetes lanzados por los terroristas de Hezbolá, financiados por Teherán, desde el Líbano.

El secretario del Consejo Supremo de la Juventud y la Adolescencia, Alireza Rahimi, ha aparecido este martes en un vídeo en el que instaba a «todos los jóvenes, atletas, artistas, estudiantes y universitarios, así como a sus profesores» a formar cadenas humanas alrededor de la infraestructura energética crítica del país. Se les pidió a los participantes que se reunieran a las 14:00 hora local frente a las centrales eléctricas de todo el país. La campaña se denominó oficialmente Cadena Humana de la Juventud Iraní por un Futuro Brillante.

«Las centrales eléctricas, que son nuestro patrimonio nacional y capital, independientemente de cualquier gusto o postura política, pertenecen al futuro de Irán y a la juventud iraní», declaró Rahimi. «Nos mantendremos unidos para afirmar que atacar la infraestructura pública es un crimen de guerra».

Posteriormente, se ha visto a los sicarios de los ayatolás, la Guardia Revolucionaria de Irán, custodiar las centrales eléctricas y los puentes de Irán, animando a la población a proteger estas infraestructuras.

Los manifestantes formaron cadenas humanas frente a la central eléctrica de Kazeroon, ondeando la bandera iraní, bombardeada esta mañana. Los manifestantes también se han reunido en los puentes de Ahvaz y Dezful, así como frente a las centrales eléctricas de Rajaee, Bisotun y Tabriz.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional ha animado a 2000 jóvenes de diversas ONG a que se congregaran en centrales eléctricas de todo el país el martes por la tarde. Al menos una importante central eléctrica en Teherán fue cerrada por motivos de seguridad a la hora prevista para el inicio de la manifestación.

La convocatoria se ha producido cuando Teherán ha intensificado su desafío diplomático. Los ayatolás cortaron las comunicaciones directas con Estados Unidos el lunes pasado por la mañana en respuesta a la amenaza de Trump de que «toda una civilización morirá esta noche».

Trump ha intensificado las amenazas contra la dictadura de los ayatolás de Irán este martes, publicando que «toda una civilización morirá esta noche» y profiriendo amenazas explícitas de destruir la infraestructura civil iraní.

«Todos los puentes de Irán serán destruidos para la medianoche de mañana», declaró Donald Trump a los periodistas en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el lunes. Todas las centrales eléctricas, afirmó, estarían «en llamas, explotando y nunca más se volverían a utilizar».

Los ayatolás desafían a Trump y al primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu combinando retórica de resistencia, movilización interna y señales de desafío político, poniendo en riesgo a su población para justificar los ataques contra instalaciones energéticas con civiles como un crimen de guerra.