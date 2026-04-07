Israel y EEUU golpean el corazón de Irán: lanzan misiles contra la isla de Jark y las líneas de tren

Israel y EEUU han golpeado este martes el corazón de la dictadura de los ayatolás de Irán: lanzan misiles contra la isla de Jark, vital para la industria petrolera, y las líneas ferroviarias iraníes. La escalada en Oriente Medio ha alcanzado un nuevo nivel crítico tras una ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos de la dictadura de los ayatolás de Irán, incluyendo la red ferroviaria y la isla petrolera de Jark. Mientras Israel ha sido objetivo de los misiles iraníes y los cohetes lanzados por los terroristas de Hezbolá, financiados por Teherán, desde el Líbano.

Estos ataques se producen horas antes de que se cumpla el ultimátum lanzado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump para forzar la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Horas antes de que expire su último ultimátum este martes por la noche, el presidente de EEUU Donald Trump ha amenazado con que «toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás», si los ayatolás de Irán no acceden a sus demandas de reabrir el estrecho de Ormuz. Teherán también ha intensificado sus amenazas contra Estados Unidos. Mientras las negociaciones continúan.

«No quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá», ha escrito Trump en redes sociales. «Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda ocurrir algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?», ha explicado Donald Trump.

Trump ha añadido: «Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. Cuarenta y siete años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!».

La Fuerza Aérea ha llevado a cabo ataques contra al menos ocho tramos ferroviarios y puentes en distintas regiones iraníes —entre ellas Teherán, Karaj, Tabriz, Kashan y Qom— con el objetivo de cortar las rutas logísticas utilizadas por los sicarios de los ayatolás, la Guardia Revolucionaria Islámica para el traslado de armamento. Horas antes de los bombardeos, las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado una advertencia inusual a la población civil iraní: evitar el uso del tren ante la inminencia de ataques.

Estas infraestructuras iraníes son clave para el movimiento de armas dentro del país. Israel no descarta ampliar los ataques a otros sectores estratégicos con el fin de debilitar económicamente la dictadura de los ayatolás de Irán. En uno de los ataques, en la ciudad de Kashan, han muerto al menos dos personas tras el impacto sobre un puente ferroviario. Mientras, en Mashhad se han suspendido todos los servicios ferroviarios.

La isla de Jark, objetivo estratégico

Estados Unidos ha atacado objetivos militares en la isla de Jark, un enclave fundamental para la exportación de petróleo iraní, en un movimiento que eleva aún más la presión sobre Teherán.

La dictadura de los ayatolás ha intensificado sus ataques con misiles contra Israel, incluyendo el uso de municiones de racimo que dispersan submuniciones en amplias zonas, causando daños materiales en el centro del país. No se han registrado víctimas directas en estos impactos. En cambio, las autoridades advierten del alto riesgo para la población civil.

Los terroristas de Hezbolá mantienen la presión en el norte de Israel. En Nahariya, una joven ha resultado herida leve tras el impacto de un cohete, mientras que otras personas han sido atendidas por crisis de ansiedad. En Meron, un hombre de 36 años sufrió heridas por metralla, y en Kiryat Shmona se registraron daños en viviendas. Los ataques con cohetes, que ya se repiten casi a diario, evidencian la creciente coordinación entre Irán y sus aliados en la región.