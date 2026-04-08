Los futuros del petróleo han caído este martes por la tarde en Nueva York (madrugada de este miércoles ya en España) más de 10 dólares por barril, situándose por debajo de los 100 dólares, después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunciara en redes sociales que había acordado un alto el fuego de dos semanas con la dictadura de los ayatolás de Irán, lo que reabriría el estrecho de Ormuz.

Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) para entregar en mayo cerraron el martes por la tarde (madrugada en España) a 112,95 dólares por barril, un 0,5% más y un 69% por encima del nivel de finales de febrero. En cambio, volvieron a cotizar por debajo de los 100 dólares y se encaminaban a una de las mayores caídas diarias de la historia, después de que Trump anunciara que la dictadura de los ayatolás Irán había accedido a permitir el paso seguro por el estrecho, por donde transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo.

El precio de referencia del petróleo nacional alcanzó su nivel más alto en casi cuatro años. La sesión regular del martes registró la segunda menor variación diaria desde que Estados Unidos e Israel comenzaron la guerra contra los ayatolás de Irán el pasado 28 de febrero con la eliminación del líder supremo de Irán Alí Jamenei.

«Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá», escribió Trump el martes por la mañana en redes sociales, desatando la incertidumbre en los mercados. Cuando se acercaba el plazo que Trump había dado a los ayatolás, o bien reabrir Ormuz o enfrentarse a un gran ataque, el primer ministro de Pakistán instó a Donald Trump a extender la fecha: dos semanas, y pidió a los ayatolás de la dictadura de Irán que accedieran a la exigencia de Trump de permitir el paso de barcos por el paso vital: «Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable para negociar», dijo Trump el martes por la noche (madrugada en España). «Un plazo de dos semanas permitirá finalizar y concretar el acuerdo», explicó.

Fue entonces cuando los futuros del petróleo (WTI) habían subido inicialmente, llegando a unos 112,95 dólares por barril, pero luego cayeron más de 10 dólares, perforando la barrera de los 100 en la sesión posterior. El detonante fue el anuncio del presidente de Estados Unidos Donald Trump en redes sociales, donde afirmó haber acordado con Irán un alto el fuego de dos semanas.

¿Por qué Ormuz es tan importante?

El acuerdo incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que pasa alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo, lo que explica la sensibilidad inmediata del mercado.

El estrecho de Ormuz es un paso marítimo extremadamente estratégico, ya que por él transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Si ese flujo se interrumpe, incluso durante pocos días, el impacto en los precios globales puede ser enorme, como se ha visto estos días en los mercados.

¿Por qué Irán ha bloqueado Ormuz?

La situación ha girado en torno a la guerra contra la dictadura de los ayatolás d Irán, un actor clave en la región. Al ser Irán militarmente inferior a Estados Unidos e Israel, han llevado a cabo una estrategia en cinco frentes para que la comunidad internacional presione a Washington y Jerusalén para terminar la guerra:

Ataque a la industria petrolera.

Golpe a la gasística.

Cerrar el estrecho de Ormuz.

Bombardeo de los centros de datos del golfo Pérsico.

Ataque a la infraestructura civil del golfo Pérsico.

Cualquier negociación, acuerdo o escalada ha tenido un impacto directo en los mercados energéticos globales debido a su influencia geográfica y política en el Golfo Pérsico. En este caso, la simple expectativa de un alto el fuego y de negociaciones abiertas ha sido suficiente para cambiar completamente el sentimiento del mercado.

La reacción del mercado: caída brusca

Tras el anuncio, los futuros del petróleo comenzaron a caer con fuerza, perdiendo más de 10 dólares por barril y situándose por debajo de los 100 dólares. Este tipo de movimiento tan rápido se explica por varios factores:

Algoritmos de cotización que reaccionan automáticamente a noticias clave.

Cierre de posiciones especulativas (muchos inversores deshacen apuestas alcistas).

Cambio inmediato en la percepción del riesgo.

En pocas horas, el mercado ha pasado de preocuparse por una posible crisis de suministro a anticipar una desescalada.

¿Por qué la caída puede ser tan violenta?

El mercado del petróleo es especialmente sensible porque:

Se negocia en grandes volúmenes.

Las expectativas influyen tanto como la realidad.

Pequeños cambios en el riesgo geopolítico generan grandes movimientos de precio.

geopolítico generan grandes movimientos de precio. Cuando la prima de riesgo desaparece, el ajuste es rápido y profundo, como ocurrió en este caso.

El contraste con la sesión anterior

Curiosamente, la sesión regular del martes había mostrado variaciones relativamente moderadas. Esto indica lo siguiente: