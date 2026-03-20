Objetivo disparar la inflación: así ha desatado Irán una guerra económica con ataques a la energía y a Ormuz

Yonatan Adiri, ex asesor del presidente de Israel Shimon Peres y experto en geopolítica, analiza en OKDIARIO cómo la estrategia de la dictadura de Irán de golpear el petróleo, el gas y las infraestructuras clave busca desestabilizar los mercados mundiales y presionar a Estados Unidos, con efectos en la inflación y la economía global. Shimon Peres fue primer ministro de Israel entre 1984 y 1986 y presidente entre 2007 y 2014. Según el experto, el conflicto va más allá del plano militar y se ha convertido en una batalla económica con impacto directo en la inflación, la energía y el sistema financiero internacional. Así Irán ha desatado una guerra económica con ataques a la energía y a Ormuz para disparar la inflación.

Israel ha atacado uno de los principales activos energéticos de los ayatolás de Irán: el yacimiento de gas de South Pars, considerado el mayor del mundo y compartido con Qatar. En respuesta, la tiranía de Irán ha lanzado ataques contra instalaciones energéticas en Qatar y Arabia Saudí.

Dominio energético de Estados Unidos

PREGUNTA. – ¿Cómo va a afectar la guerra a las economías mundiales?

RESPUESTA. – Hace 10 años, cuando comenzó su primer mandato, el objetivo de Donald Trump era que EEUU pasara de la dependencia energética a la independencia hasta llegar al dominio energético. En la estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca que se publicó hace dos meses, el dominio energético es clave. Pasaron de producir cinco millones de barriles al día hace una década a 14 millones. Es el mayor productor. Superó a Arabia Saudí. Después de que estallara el conflicto entre Ucrania y Rusia, Estados Unidos también se convirtió en el mayor productor de gas natural, y ahora, junto con Qatar, lo suministra a Europa. Estados Unidos tiene aproximadamente 500 millones en sus reservas estratégicas de petróleo.

Cinco frentes de guerra económica

P. – ¿Cuál es la estrategia de Irán?

R. – Primero, Irán llevó una estrategia desorganizada. Pero después surgió una clara. Irán propuso cinco elementos de presión. Hay un choque de estrategias: la estadounidense de dominio energético y, por así decirlo, de enfrentarse a la tiranía, de intentar abrirse, poner fin a la dictadura y abrir Oriente Medio, y la estrategia iraní, que dice: «Voy a atacar cinco áreas de presión económica a través de las cuales, debido a mi inferioridad militar, lograré que el mundo presione a EEUU para que detenga la guerra». Son: petróleo y derivados, gas natural, el Estrecho de Ormuz, la infraestructura de IA con los centros de datos y el tejido básico de las instituciones financieras del Golfo, que se han convertido en uno de los tres grandes centros financieros fuera de Londres y Nueva York.

P. – ¿Puede desgranar la estrategia de Irán con el petróleo?

R. – Primero, Ras Tanu, uno de los mayores centros de producción de petróleo en Arabia Saudí, responsable de entre 5.000 y 600.000 barriles diarios. Atacado al comienzo de la guerra. Otras instituciones de la industria petrolera en Arabia Saudí también han sido atacadas. El presidente estadounidense, ya en el segundo día de la guerra, se comprometió a asegurar a los petroleros que quisieran atravesar el Estrecho de Ormuz, tratando de abordar el desafío de los seguros. Lloyd’s of London, la mayor aseguradora marítima del mundo, declaró un vencimiento de siete días para todas las primas existentes. Es una medida muy radical. Eso impulsó la primera presión económica. Indicó a los iraníes que podría funcionar.

¿Es todo temporal?

P. – Después el gas…

R. – Lo segundo fue volar una parte importante de las terminales de gas natural licuado de Qatar. Son muy fáciles de alcanzar. Luego, Bahréin. La Bolsa de Corea respondió con caídas masivas porque depende mucho de este petróleo. Pero luego cambió. ¿Cómo sucedió eso? Porque la administración estadounidense dijo tres cosas: en primer lugar, los estados del G7 y Estados Unidos considerarán usar sus reservas. La segunda parte es una garantía de 20.000 millones de dólares para seguros en el Estrecho de Ormuz. El tercero, básicamente, el presidente estadounidense reiteró que esto es algo temporal.

En cuanto al gas natural, una dinámica similar. Irán atacó a sus vecinos contra la infraestructura civil como parte de esta guerra económica. Qatar dejó de producir gas natural. No sólo dejó de exportarlo. Detuvo toda la producción. Les llevará un mes reanudarla. Todavía no está al nivel que vimos con Rusia y Ucrania. Los mercados globales están convencidos de que esto no va a ser algo de tres años. Va a ser una dinámica de semanas. Por lo tanto, están estableciendo un límite en el aumento de precios.

P. – Los centros de datos…

R. – El tercer punto es que Irán siguió la visita del presidente Trump a la región en abril del año pasado. Se invirtieron cientos de miles de millones de dólares en la construcción de centros de datos como parte de la infraestructura de IA de Oriente Medio. Los están atacando uno por uno. Le están diciendo a Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar: «Eligieron asociarse con los estadounidenses. Eligieron ser parte de lo que se llama Pax Silica (la Iniciativa Estadounidense de Silicio para la IA). Vamos a atacarlos». Amazon Web Services, Microsoft Azure, muchos de los centros de datos han sido atacados. No es casualidad.

P. – ¿Por qué están atacando infraestructuras civiles?

R. – Han atacado la sala de llegadas del aeropuerto de Dubái. Son objetivos civiles inocentes. Envían un mensaje a los rusos que emigraron a Emiratos Árabes Unidos, a los millonarios que dejaron Londres: «No están seguros, su dinero no está seguro. Este centro financiero global no estará seguro mientras estemos en guerra». La dinámica del centro financiero global también forma parte de esta guerra económica.

Inflación y cadena de suministros

P. – ¿Qué efecto puede tener la guerra en la economía global?

R. – El Estrecho de Ormuz permite que alrededor del 25% del petróleo y el gas natural salgan hacia los mercados objetivo, Europa, Corea y China. Y el efecto dominó: el impacto de los precios altos y sostenidos de la energía no es sólo el precio del petróleo y el gas. Es una presión inflacionaria. Son los plásticos los que se vuelven más caros. Si se está en el negocio de los lácteos y se necesitan envases de plástico… En esencia, un precio alto y sostenido del petróleo no sólo afecta a la operación de la fábrica. Nos afectará a todos y cada uno de nosotros cuando vayamos a la gasolinera, a comprar alimentos. Existe un desafío para la seguridad alimentaria, en términos generales, en el contexto de lo que está sucediendo, también porque el petróleo es fertilizante. El amoníaco, el azufre, lo que necesitamos para cultivar, también proviene de esas fuentes. Por lo tanto, el potencial de una ruptura es significativo. Pero para que eso suceda, la guerra debe durar varias semanas y los mercados globales deben percibirlo como algo irreparable una vez que termine la guerra.

P. – ¿Es entonces cuando se reflejará en los precios?

Sí, si se prolonga la guerra.

P. – ¿Qué espera de Arabia Saudí?

R. – No puedo explicar cómo no han respondido militarmente. Es el país con el escuadrón de cazas F-15 más grande fuera de los EEUU. Su concepto de cómo se construyó la seguridad regional era erróneo. Nunca creyeron que esto sucedería. Al final, creo que lo que temen es un Irán democrático fuerte y prooccidental por tres razones. Primero, al fin y al cabo, también son autocracias. Son autocracias benevolentes. No son como Irán, pero un levantamiento popular no es necesariamente algo bueno.

Segundo, el hecho de que compiten por la inversión extranjera directa. Arabia Saudí tiene la Visión 2030, que básicamente depende de la capacidad para atraer cientos de miles de millones de dólares en inversión extranjera. Si Irán cede y se abre a la inversión extranjera, creo que será el mercado más atractivo de la región. La tercera es el inmenso poder de Irán. Son 100 millones de personas.

P. – ¿Qué pasa con Turquía y Azerbaiyán?

R. – Irán optó estratégicamente por no presionarlos. El Banco Central de Turquía utilizó el 15% de sus reservas de divisas en los últimos 10 días para evitar, una vez más, una escalada hacia una inflación masiva y una devaluación de la moneda. La lira turca finalmente se ha estabilizado. Turquía depende del petróleo, de la energía. Es un país muy fuerte. Pero lo que no tiene son sus propias fuentes de energía. Dependen del precio del petróleo y del precio del gas natural. Están en una encrucijada. Primero, financieramente, quieren que esta guerra termine. Segundo, se expuso que no estaban en el círculo cercano de la dinámica regional. El tercer punto son los kurdos. Se ha mencionado la posibilidad de que los kurdos se subleven, la dinámica en torno al Kurdistán, la zona tribal de Irak, Irán, ese triángulo fronterizo. Eso preocupa a Turquía, porque hace apenas seis meses lograron finalmente la capitulación del PKK. Abrir, por así decirlo, el expediente kurdo no será bien recibido.

P. – De momento, los mercados reaccionan a las palabras de Trump.

R. – Trump afirma siempre que esto es transitorio. Es la clave en su discurso en lo que respecta al petróleo.

P. – ¿Cuándo cree que el consumidor en Europa y España va a empezar a sentir los efectos de la guerra en el bolsillo?

R. – Es una preocupación que tiene que ver con la inflación porque el petróleo implica transporte. El transporte también está relacionado con los precios de los alimentos. No llegará al consumidor final en un largo período de tiempo.

P. – ¿Piensa que esta guerra va a cambiar el mercado del petróleo?

R. – Todos esperan recuperarse rápidamente, excepto Qatar. Podría haber optado por no cerrar sus instalaciones, pero las cerró. Les llevará un mes volver a la actividad. No es como en Arabia Saudí, con retrasos diarios.