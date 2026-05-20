Airbnb amplía su oferta de servicios al máximo de cara a este verano. Según ha podido confirmar este periódico, añadirá nuevas prestaciones en su aplicación para simplificar los viajes como poder alquilar coches en los destinos o permitir hacer la compra a domicilio a través de su app.

Airbnb también va a incorporar a su plataforma hoteles boutique e independientes. Además, se actualizará la aplicación para incluir herramientas optimizadas con IA que ayudarán a encontrar el alojamiento perfecto, a planificar los viajes y a recibir ayuda justo cuando el viajero la necesita.

Sobre la entrega de compras a domicilio, desde la compañía aseguran que será posible recibir la compra en el alojamiento antes de llegar o pedirla durante la estancia. De hecho en determinadas ciudades los anfitriones van a poder incluso recibir el pedido antes de la llegada.

En cuanto al alquiler de coches, Airbnb detectó que casi una cuarta parte de quienes viajaban a sus pisos turísticos alquilaban un coche durante su estancia.

Es por ello que, a partir de este verano, se podrán reservar coches de alquiler directamente desde la aplicación de Airbnb, que mostrará los vehículos que estén cerca del alojamiento y sugerirá el coche que mejor se adapte a las necesidades del grupo.

A la lista de nuevos servicios se le añade también las recogidas en el aeropuerto. Con ello los viajeros de Airbnb podrán reservar traslado privado de ida y vuelta al alojamiento a través de Welcome Pickups. El conductor irá consultando los datos del vuelo de los viajeros y estará esperándolos al aterrizar.

Experiencias en el Mundial de Fútbol

De la misma manera, gracias a su colaboración con Copa Mundial de la FIFA 2026, Airbnb ofrecerá experiencias como una velada en Los Ángeles con las campeonas Abby Wambach y Julie Foudy para ver el partido entre Estados Unidos y Australia, o un entrenamiento con el icono del fútbol argentino y exdirector técnico del Inter de Miami, Javier Mascherano.

También ha anunciado que podrán descubrir los enclaves más famosos del mundo con expertos locales que los conocen a la perfección gracias a 3.000 experiencias en lugares emblemáticos, como la Torre de Londres, el Skytree de Tokio o el Taj Mahal.