Airbnb espera disparar sus ingresos durante el verano gracias al desplazamiento masivo de fanáticos interesados en disfrutar del Mundial de Fútbol 2026. Según las estimaciones de Deloitte, al menos 380.000 huéspedes se alojarán en pisos turísticos de la plataforma durante la celebración del evento deportivo y generarán 3.600 millones de dólares para las economías de las ciudades sede.

Según datos internos de Airbnb a los que ha tenido acceso OKDIARIO, la Copa del Mundo 2026 está en «camino de convertirse en el mayor evento de alojamiento en la historia de la plataforma, superando los registros de los Juegos Olímpicos de París 2024».

Airbnb, además, es colaborador oficial del Mundial. Para la compañía también supone una ventaja para su negocio que se trate de la primera Copa del Mundo que se disputa en tres países y 16 sedes simultáneamente.

Sin ir más lejos, la plataforma ya ha comprometido 5 millones de dólares en un Programa de Apoyo Comunitario en las ciudades sede, destinado a financiar iniciativas que impulsen el crecimiento económico local y mejoren la experiencia del evento tanto para residentes como para visitantes.

Ya en sus resultados financieros del primer trimestre de 2026, publicados este jueves, queda constancia de un arranque de año atípico muy por encima de las previsiones. Con todo ello, la empresa de pisos turísticos ha elevado su perspectiva para todo el conjunto del año, con el Mundial como principal catalizador del negocio de Airbnb.

Los megavenetos, sus mejores aliados

Desde la compañía apuntan que, cuando llega un gran evento, «las ciudades no siempre cuentan con la oferta tradicional de alojamiento suficiente». De esta forma, a través de su app se activan ofertas donde no la hay y los anfitriones locales aprovechan para generar ingresos extra:

«Los alquileres de corta duración pueden facilitar a las ciudades ampliar su capacidad de forma flexible, sin invertir en infraestructura permanente», señalan desde la entidad. Esta propuesta de valor se habría demostrado de manera consistente en los grandes eventos en los que Airbnb ha participado como socio oficial.

El grupo dedicado a los alquileres turísticos destaca que sólo durante los Juegos Olímpicos de París 2024 gestionó las reservas de casi 700.000 huéspedes de 160 países diferentes. De hecho, la oferta de alojamiento regional aumentó en ese periodo un 35%.

Durante la celebración del evento, los anfitriones ganaron colectivamente cerca de 275 millones de dólares y el turismo se dispersó principalmente hacia zonas como Saint-Denis, Châteauroux y Lille. En este sentido, apuntan que se tratan de destinos que «difícilmente habrían recibido visitantes sin la celebración del evento».

De cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, Airbnb también espera alcanzar un gran impacto económico estimado de más de 154 millones de euros y unos ingresos medios por anfitrión de 2.400 euros.

En el caso del Tour de Francia, evento con el que tienen un acuerdo de 2025 a 2027, la compañía dispondrá de más de 100.000 alojamientos Airbnb disponibles en la ruta, la mayoría en pueblos sin otra oferta de alojamiento.

El español, el huésped más activo

La compañía subraya que España es el país del mundo que más destinos turísticos visitará durante la Copa del Mundial, con un promedio de casi cuatro destinos por viaje. Una cifra solo igualada por Bélgica, y con Alemania, Suiza y Corea del Sur completando el Top 5.

Este dato posiciona al viajero español como uno de los más activos y con mayor recorrido medio durante el torneo, lo que implica un impacto económico distribuido en múltiples ciudades sede y no concentrado en una sola.