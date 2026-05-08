Airbnb ha alcanzado unos ingresos de 2.700 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 18% interanual. Esta cifra habría «superado las propias previsiones» de la compañía. Según ha podido saber OKDIARIO, en total los huéspedes han gastado un total de casi 30.000 millones de dólares en la empresa de pisos turísticos.

En este sentido, el valor bruto de las reservas ha crecido hasta marzo un 19% impulsando el beneficio neto hasta los 160 millones de dólares. El EBITDA ajustado, por su parte, se ha disparado un 24% respecto al mismo periodo del año anterior llegando a los 519 millones de dólares.

Con estos datos Airbnb ha decidido elevar su guía para el cierre de 2026, proyectando un crecimiento de ingresos de doble dígito y un margen de EBITDA ajustado de al menos el 35%.

«Estamos observando un dinamismo generalizado en el negocio. Las noches reservadas a través de la app se aceleraron durante el primer trimestre, con un crecimiento del 22% interanual, lo que representa el 63% del total», aseguran.

Airbnb ha destacado también su capacidad para «navegar» en un entorno macroeconómico y geopolítico complejo. Pese al conflicto en Oriente Medio, la compañía subraya que su modelo es más resistente que el de los operadores tradicionales.

«Al tener millones de ofertas de anuncios en todo el mundo y en todos los niveles de precio, la demanda simplemente se desplaza: si los viajeros dejan de ir a una región por aranceles o conflictos, encuentran otra alternativa dentro de la misma plataforma», han explicado.

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