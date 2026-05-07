La dictadura de los ayatolás de Irán puede resistir el bloqueo del vital paso del estrecho de Ormuz impuesto por el presidente de Estados Unidos Donald Trump durante tres o cuatro meses, según la inteligencia estadounidense. En el informe confidencial de la comunidad de inteligencia, entregado a la Casa Blanca esta semana, también se revela que la dictadura de los ayatolás de Irán conserva un importante arsenal de misiles y drones.

El análisis confidencial de la CIA concluye que la dictadura de los ayatolás de Irán puede sobrevivir al bloqueo naval estadounidense de este paso estratégico durante al menos tres o cuatro meses antes de enfrentar dificultades económicas más graves. Este hallazgo parece generar nuevas dudas sobre el optimismo del presidente de Estados Unidos Donald Trump respecto al fin de la guerra.

En el análisis de la comunidad de inteligencia estadounidense también se ha destacado que Teherán conserva una capacidad significativa de misiles balísticos a pesar de semanas de intensos bombardeos estadounidenses e israelíes.

La dictadura de los ayatolás de Irán conserva aproximadamente el 75% de sus inventarios de lanzadores móviles previos a la guerra y cerca del 70% de sus reservas de misiles, según se ha destacado en el informe al que han tenido acceso The Washington Post y The Times of Israel. Según la CIA, existen pruebas de que el régimen ha logrado recuperar y reabrir casi todas sus instalaciones de almacenamiento subterráneo, reparar algunos misiles dañados e incluso ensamblar algunos misiles nuevos que estaban prácticamente terminados al inicio de la guerra.

Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, la dictadura de los ayatolás de Irán ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz, un canal vital para el transporte de petróleo desde el golfo Pérsico.

Una semana después del alto el fuego alcanzado el 7 de abril, Trump impuso un bloqueo a la dictadura de los ayatolás de Irán, aplicándolo a todos los barcos que entraban o salían de puertos iraníes. Esta medida se produjo tras el fracaso de las conversaciones de paz entre Estados Unidos y la dictadura de los ayatolás de Irán en Pakistán: «Creo que Irán está en muy mala situación. Creo que están bastante desesperados», dijo en aquel momento. «Me da igual si vuelven [a las negociaciones] o no. Si no vuelven, no me importa».