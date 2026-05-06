Trump suspende la operación de escolta de buques comerciales en Ormuz para impulsar un acuerdo de paz con Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado este martes por la noche que suspendía temporalmente la operación estadounidense Proyecto Libertad, iniciada sólo 24 horas antes, que consistía en labores de escolta para los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz. Trump ha justificado la inesperada suspensión en el «gran progreso» que se ha producido para lograr un acuerdo de paz con Irán. Añade que la suspensión se produce a petición de Pakistán, mediador en las conversaciones.

El anuncio de Trump se produjo apenas unas horas después de que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmara que su país había concluido las operaciones de combate contra Irán y que «estaban completamente centrados en la nueva misión Proyecto Libertad. Solo tres buques mercantes han logrado cruzar el estrecho desde que Estados Unidos inició la operación este lunes, ha comentado.

«A raíz de la solicitud de Pakistán y otros países, del enorme éxito militar obtenido durante la campaña contra Irán y del hecho de que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado de mutuo acuerdo que, si bien el bloqueo seguirá en pleno vigor y efecto, el Proyecto Libertad -el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz- se suspenderá durante un breve periodo de tiempo para ver si el acuerdo puede ultimarse y firmarse», ha escrito el inquilino de la Casa Blanca.