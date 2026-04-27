EEUU rechaza la propuesta iraní de abrir Ormuz y deja la negociación en el aire

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio ha rechazado este lunes la nueva propuesta iraní de reabrir el estrecho de Ormuz, dejando el futuro de las conversaciones en el aire. El plan de la dictadura de los ayatolás de Irán es: «Lo volaremos por los aires y nos pagarán», ha afirmado el máximo diplomático estadounidense.

El secretario de Estados Unidos ha anunciado el rechazo de la propuesta después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump haya discutido la propuesta con su equipo de seguridad nacional. Trump también habría señalado anteriormente que las negociaciones podrían realizarse por teléfono en lugar de en persona. Además, su negativa se produce después de que el ministro de Asuntos Exteriores de la dictadura iraní, Abbas Araghchi, haya visitado al presidente de Rusia Vladimir Putin este lunes por la mañana.

Rubio ha afirmado que la dictadura de los ayatolás de Irán tiene una visión diferente de la estratégica vía marítima que la mayoría del resto del mundo: «Lo que quieren decir con abrir el estrecho es que, sí, el estrecho está abierto, siempre y cuando se coordinen con Irán, obtengan nuestro permiso, o los destruiremos y nos pagarán».

«Eso no es abrir el Estrecho», ha declarado el máximo diplomático estadounidense en declaraciones a la cadena Fox. «Son vías marítimas internacionales. No pueden normalizarse, ni podemos tolerar que intenten normalizarse, un sistema en el que los iraníes decidan quién las usa», en referencia a la intención de los ayatolás de cobrar una tasa de paso.

La dictadura de los ayatolás de Irán había propuesto un acuerdo a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin al conflicto en la región, al tiempo que plantea posponer las negociaciones sobre su programa nuclear para una fase posterior. La iniciativa llegaba después del plantón de los ayatolás a la delegación de Trump el pasado fin de semana. Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores de la dictadura de los ayatolás de Irán, Abbas Araghchi, se ha encontrado este lunes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Mientras, tras el plantón, el presidente de EEUU Donald Trump afirmó el domingo, después de que intentaran meterle el sábado, que las conversaciones de paz podrían celebrarse por teléfono.

El futuro de las negociaciones sigue siendo incierto. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, indicó el lunes que Irán no estaba desesperado por dialogar. El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó el lunes que Irán estaba «humillando» a Estados Unidos con el drama que rodea las conversaciones.