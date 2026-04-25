Irán ejecuta a Erfan Kiani: desafío el terror de los ayatolás y lo han acusado de ser «agente del Mossad»

La tiranía iraní de los ayatolás continúa su política de terror incluso en plena guerra con Estados Unidos e Israel. Este sábado, las autoridades persas han anunciado la ejecución de Erfan Kiani, un joven acusado de liderar un grupo durante las protestas antigubernamentales de enero de 2026 en la ciudad de Isfahán. Erfan Kiani fue condenado por terrorismo y colaboración con el servicio de Inteligencia exterior de Israel, el Mossad.

El joven ejecutado ha sido acusado de fomentar disturbios a sueldo del Mossad en Isfahán, donde «destruyó e incendió propiedades públicas y privadas, sembró el terror en la ciudad y cometió asesinatos», según el pliego de cargos recogidos por la radiotelevisión estatal iraní, IRIB, y la agencia Mizan, vinculada a la Judicatura del país. La sentencia se ha ejecutado tras ser confirmada por la Corte Suprema de Irán.

Esos mismos medios añaden que Erfan Kiani ha sido ejecutado por dañar propiedades públicas y privadas, incendiar edificios, usar cócteles molotov, bloquear carreteras y atacar a las fuerzas de seguridad. Las autoridades lo presentaron además como un agente que actuaba en nombre del servicio de inteligencia israelí (Mossad), en el marco de lo que Teherán describe como una campaña extranjera para generar «miedo y caos» en el país.

La ejecución se llevó a cabo en la provincia de Qazvin en las primeras horas de la mañana, después de que la sentencia fuera confirmada por el Tribunal Supremo.

657 ejecutados en Irán este año

Pese a estar Irán en guerra desde febrero de este año, la dictadura iraní ha seguido ejecutando personas en los meses que llevamos de 2026. Las cifras disponibles sobre ejecuciones en Irán siguen siendo parciales y variables, ya que el gobierno de los ayatolás no publica datos oficiales completos y muchas ejecuciones se llevan a cabo en secreto, sin anuncio público. De hecho, en fechas pasadas, sólo alrededor del 7% se reportaban oficialmente.

Organizaciones de derechos humanos como Iran Human Rights (IHR), ECPM (Together Against the Death Penalty) o HRANA recopilan información de múltiples fuentes, pero advierten de que las cifras reales suelen ser más altas debido al secretismo y los apagones informativos.

Cifras principales hasta abril

Las cifras aportadas por Iran Human Rights (IHR), de las más fiables, estiman que ha habido al menos 657 ejecuciones en los primeros tres meses de 2026, según sus informes. Esto sitúa a la dictadura en un ritmo que estaría en cifras de dramático récord.

Hasta finales de febrero, hay al menos 648 ejecuciones verificadas, 341 en enero y 307 en febrero, según sus informes. Otras ONG hablan de al menos 145 ejecuciones confirmadas hasta principios de abril, y más de 400 no plenamente.

Según Iran Human Rights Society. Sólo en el mes de enero de 2026, las cifras varían entre al menos 100 y 341 ejecuciones, dependiendo de si se incluyen sólo casos comunes o también los relacionados con protestas.