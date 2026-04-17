La dictadura iraní ha ejecutado al menos a 657 personas en lo que va de año

Pese a estar Irán en guerra desde febrero de este año, la dictadura iraní ha seguido ejecutando personas en los meses que llevamos de 2026. Las cifras disponibles sobre ejecuciones en Irán siguen siendo parciales y variables, ya que el gobierno de los ayatolás no publica datos oficiales completos y muchas ejecuciones se llevan a cabo en secreto, sin anuncio público. De hecho, en fechas pasadas, sólo alrededor del 7% se reportaban oficialmente.

Organizaciones de derechos humanos como Iran Human Rights (IHR), ECPM (Together Against the Death Penalty) o HRANA recopilan información de múltiples fuentes, pero advierten de que las cifras reales suelen ser más altas debido al secretismo y los apagones informativos.

Cifras principales hasta abril

Las cifras aportadas por Iran Human Rights (IHR), de las más fiables, estiman que ha habido al menos 657 ejecuciones en los primeros tres meses de 2026, según sus informes. Esto sitúa a la dictadura en un ritmo que estaría en cifras de dramático récord.

Hasta finales de febrero, hay al menos 648 ejecuciones verificadas, 341 en enero y 307 en febrero, según sus informes. Otras ONG hablan de al menos 145 ejecuciones confirmadas hasta principios de abril, y más de 400 no plenamente.

Según Iran Human Rights Society. Sólo en el mes de enero de 2026, las cifras varían entre al menos 100 y 341 ejecuciones, dependiendo de si se incluyen sólo casos comunes o también los relacionados con protestas.

Estas ejecuciones son, principalmente, por delitos comunes, como tráfico de drogas y asesinato, pero se ha registrado un aumento notable de casos políticos vinculados a las protestas de finales de 2025 y enero de 2026, así como al conflicto armado posterior. Se han documentado ejecuciones de manifestantes, entre ellas, al menos tres el 19 de marzo, una el 2 de abril y dos el 5 de abril, además de otros casos.

1.639 ejecuciones en Irán desde 1989

En 2025, Irán ejecutó a al menos 1.639 personas, la cifra más alta desde 1989, lo que representa un aumento del 68% respecto a 2024, con un promedio de más de cuatro ejecuciones al día. La mayoría fueron por delitos relacionados con drogas o asesinato, aunque también hubo un repunte en cargos de lo que la dictadura llama «seguridad nacional».

Las organizaciones de derechos humanos advierten que en 2026 la tendencia al alza continúa, agravada por las protestas de enero, con miles de detenciones y sentencias de muerte pendientes y el conflicto armado, que en algunos casos ha servido para acelerar o encubrir ejecuciones.

Las cifras exactas son difíciles de precisar en tiempo real porque muchas ejecuciones ocurren en secreto y las verificaciones requieren cruzar múltiples fuentes independientes. Las ONG como IHR insisten en que sus números representan un «mínimo absoluto».

Bita Hemmati, primera mujer condenada a la horca por las protestas

Este jueves se supo que Irán se prepara para ejecutar a Bita Hemmati, la primera mujer condenada a muerte por participar en las protestas contra la dictadura de los ayatolás en medio de una intensa represión de las manifestaciones. La dictadura de los ayatolás lleva 657 ejecuciones en los primeros tres meses de 2026, lo que significa que sigue la represión en plena guerra.

Bita Hemmati, junto a otras tres personas, ha sido condenada a muerte por cargos de «acción operativa en favor del gobierno hostil de Estados Unidos y grupos hostiles», además de «reunión y conspiración contra la seguridad nacional». Los defensores de los derechos humanos denuncian que las acusaciones carecen de fundamento, ya que el juicio se celebró en secreto y los acusados fueron obligados a confesar bajo presunta tortura, con interrogatorios emitidos por la televisión estatal.

Según la agencia de noticias HRANA (Human Rights Activists News Agency), con sede en Estados Unidos, las autoridades iraníes están a punto de ejecutar a Bita Hemmati, considerada la primera mujer condenada a muerte en relación con las protestas masivas que estallaron en Teherán a finales de diciembre de 2025 y durante enero de 2026.