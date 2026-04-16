Irán se prepara para ejecutar a Bita Hemmati, la primera mujer condenada a muerte por participar en las protestas contra la dictadura de los ayatolás, en medio de una intensa represión de las manifestaciones. La dictadura de los ayatolás lleva 657 ejecuciones en los primeros tres meses de 2026, lo que significa que sigue la represión en plena guerra.

Bita Hemmati, junto a otras tres personas, ha sido condenada a muerte por cargos de «acción operativa en favor del gobierno hostil de Estados Unidos y grupos hostiles», además de «reunión y conspiración contra la seguridad nacional». Los defensores de los derechos humanos denuncian que las acusaciones carecen de fundamento, ya que el juicio se celebró en secreto y los acusados fueron obligados a confesar bajo presunta tortura, con interrogatorios emitidos por la televisión estatal.

Según la agencia de noticias HRANA (Human Rights Activists News Agency), con sede en Estados Unidos, las autoridades iraníes están a punto de ejecutar a Bita Hemmati, considerada la primera mujer condenada a muerte en relación con las protestas masivas que estallaron en Teherán a finales de diciembre de 2025 y durante enero de 2026.

La sentencia fue dictada por la juez Iman Afshari, de la Sala 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán. Además de la pena de muerte, Hemmati, su esposo Mohammadreza Majidi Asl, y los hermanos Behrouz y Kourosh Zamaninezhad fueron condenados a cinco años de prisión discrecional por «reunión y conspiración contra la seguridad nacional», y se ordenó el decomiso de todos sus bienes.

Bita Hemmati, primera mujer condenada a muerte en Irán por las protestas contra los ayatolás. (X)

Un quinto acusado, Amir Hemmati, fue condenado a cinco años de prisión por el mismo delito de conspiración y a ocho meses adicionales por «propaganda contra el régimen».

De acuerdo con un comunicado del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (NCRI) y con información de HRANA, los cuatro condenados a muerte fueron detenidos durante una manifestación en Teherán y sufrieron torturas antes del juicio. El Centro Abdorrahman Boroumand señaló que Bita Hemmati es probablemente la mujer que apareció siendo interrogada en la televisión estatal por el jefe del poder judicial, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, en enero.

«La grabación y difusión de confesiones forzadas en un proceso opaco supone una violación flagrante de los derechos de los acusados», denunció el centro.

Bita Hemmati y su marido Mohammadreza Majidi Asl, condenados a muerte en Irán. (X)

Entre los cargos figuran el supuesto uso de explosivos y armas, daños a las fuerzas de seguridad, lanzamiento de objetos (botellas, bloques de hormigón y materiales incendiarios) desde los tejados, destrucción de propiedad pública y participación en protestas con cánticos contra el régimen. Sin embargo, HRANA afirma haber obtenido una copia del veredicto que no especifica la participación concreta de cada acusado en estos hechos.

Hasta el momento, no se ha anunciado la fecha de las ejecuciones. Este caso se enmarca en un drástico aumento de las ejecuciones en Irán. Según un informe conjunto de Iran Human Rights (IHR, con sede en Noruega) y Together Against the Death Penalty (ECPM, con sede en París), el régimen llevó a cabo al menos 1.639 ejecuciones durante 2025, la cifra más alta en décadas. Además, al menos otras 26 personas detenidas durante las protestas de enero han recibido condenas a muerte, y al menos siete de ellas ya han sido ejecutadas.