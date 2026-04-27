Guerra de Irán, en directo: última hora de las negociaciones con EEUU, noticias de Donald Trump y situación en el estrecho de Ormuz

Sigue en directo en OKDIARIO la evolución de la guerra de Irán, Estados Unidos e Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Irán presentó una nueva propuesta de negociación diez minutos después de cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad, capital de Pakistán, donde estaba previsto abrir un canal de diálogo con Teherán.

En el plano militar, la tensión continúa en aumento. Israel ha intensificado operaciones contra Hezbolá en Líbano y ha ordenado evacuaciones en el sur del país ante la posibilidad de nuevos ataques. Además, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha acusado al grupo terrorista chií de haber “desintegrado el alto el fuego”.

La situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo de máxima gravedad, con movimientos militares que mantienen en alerta a la comunidad internacional. El bloqueo en Ormuz ha obligado a EEUU a desplegar portaaviones en el golfo Pérsico.

Sigue la guerra de Irán en directo: última hora de las negociaciones de Donald Trump, nuevos ataques, alto al fuego, noticias del estrecho de Ormuz.