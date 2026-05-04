Trump lanza una gran policía marítima para escoltar petroleros y que Irán no estrangule a Occidente en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que Washington comenzará a «guiar y escoltar» a los buques mercantes que transitan por el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más estratégicas del mundo y actualmente afectada por la escalada de tensión entre Estados Unidos y la dictadura de los ayatolás de Irán. La medida se enmarca, según sus declaraciones, en el contexto de un conflicto abierto con el régimen iraní y busca garantizar la continuidad del tráfico marítimo internacional en una zona clave para el suministro global de petróleo. Trump lanza así una gran policía marítima para escoltar petroleros y que Irán no estrangule a Occidente en Ormuz.

Escolta en Ormuz: protección a buques

Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos activará un dispositivo de escolta para proteger a los buques comerciales que atraviesan el estrecho de Ormuz.

El objetivo sería evitar interrupciones en el tránsito marítimo y reducir el riesgo de interceptaciones o bloqueos en una región donde Irán ha ejercido históricamente presión estratégica sobre el comercio internacional.

«Países de todo el mundo… han preguntado a Estados Unidos si podemos ayudar a liberar sus barcos, que están bloqueados en el estrecho de Ormuz», ha escrito Trump en sus redes sociales este domingo. «Por el bien de Irán, Oriente Medio y Estados Unidos, les hemos dicho a estos países que guiaremos a sus barcos de forma segura fuera de estas vías marítimas restringidas, para que puedan continuar con sus negocios libremente y sin contratiempos», ha destacado Trump.

President Trump posts on TruthSocial: Countries from all over the World, almost all of which are not involved in the Middle Eastern dispute going on so visibly, and violently, for all to see, have asked the United States if we could help free up their Ships, which are locked up… pic.twitter.com/iee4kxJou6 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 3, 2026

Según un alto funcionario estadounidense, esta nueva iniciativa, que Trump denominó Proyecto Libertad, es un proceso mediante el cual países, compañías de seguros y organizaciones navieras pueden coordinar el tránsito de buques a través del estrecho. El funcionario indicó que, por el momento, no incluye la escolta de buques de guerra de la Armada estadounidense a través del estrecho.

Según un funcionario, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha desplegado recientemente minas navales en el estrecho, lo que supone un nuevo peligro para el tráfico marítimo comercial que transita por la vía fluvial. Antes del conflicto, aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo pasaba por el estrecho.

Si se produce alguna interferencia en este proceso, «lamentablemente, habrá que abordarla con firmeza», ha afirmado Trump en una publicación en redes sociales.

La iniciativa comenzará el lunes por la mañana, hora de Oriente Medio, escribió Trump. Trump ha descrito la medida como un «gesto humanitario» en nombre de Estados Unidos, los países de Oriente Medio y, en particular, la dictadura de los ayatolás de Irán, sin especificar qué papel desempeñaría el régimen islámico.