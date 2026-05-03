Trump advierte que Teherán no ha pagado «un precio suficientemente alto»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que revisará «pronto» el plan de nueve puntos presentado por Irán para poner fin a la guerra, si bien ha expresado sus reservas ante la propuesta y ha puesto en duda que constituya un acuerdo aceptable, en vista de lo que ha descrito como décadas de daño infligido al mundo por el régimen de los ayatolás. «Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años», ha escrito a través de sus redes sociales.

El pronunciamiento llega en respuesta a la presentación formal por parte de las autoridades iraníes de una propuesta de nueve puntos destinada a resolver el conflicto en un plazo de 30 días, según ha informado la agencia de noticias Tasnim, dependiente de la Guardia Revolucionaria iraní.

La propuesta de Teherán contrasta con la posición previamente mantenida por Washington, que había planteado un alto el fuego de dos meses. La iniciativa iraní pretende, según Tasnim, condensar la resolución del contencioso en un único mes e incorpora una serie de exigencias de calado para ambas partes.

Entre los puntos incluidos en la propuesta, transmitida a Washington a través de los países mediadores, figuran garantías de no agresión, la retirada de las fuerzas estadounidenses de las inmediaciones de Irán, el fin del bloqueo naval, la liberación de los activos iraníes congelados, el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones y el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el de Líbano. La propuesta contempla asimismo la implantación de un nuevo mecanismo para la gestión del estrecho de Ormuz.

Irán espera en estos momentos la respuesta oficial de Estados Unidos a esta iniciativa diplomática. La postura expresada por Trump en redes sociales, sin embargo, apunta a una recepción fría por parte de la Administración estadounidense, que no considera que los términos planteados por Teherán sean suficientes para dar por cerrada la crisis