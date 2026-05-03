Trump advierte a Irán tras fracasar la propuesta de paz: «Existe la posibilidad de que EEUU reanude los ataques»

El presidente de EEUU Donald Trump ha reconocido este sábado desde Florida que puede que Washington reanude los ataques contra la dictadura de los ayatolás de Irán: «Existe la posibilidad de que Estados Unidos reanude los ataques contra Irán», ha destacado Trump a una pregunta de un periodista en West Palm Beach (Florida). Trump ha afirmado que Estados Unidos podría reanudar los ataques «si se portan mal». Además, ha destacado que no podía imaginar que las propuestas de la dictadura de los ayatolás de la dictadura de Irán fueran aceptables y que Teherán no había pagado un precio suficientemente alto por lo que había hecho.

Posteriormente, Trump ha afirmado que revisará la nueva propuesta iraní para poner fin a la guerra, pero «no se imagina» que sea aceptable. El presidente de EEUU Donald Trump ha destacado además que pronto revisará otra propuesta de alto el fuego de la dictadura de los ayatolás de Irán, pero no se ha mostrado optimista sobre su viabilidad.

En una publicación en Truth Social, Trump ha escrito que no se imagina que sea aceptable, ya que aún «no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años». La propuesta iraní enviada a Estados Unidos el viernes ya ha sido rechazada por Trump, quien dijo no estar «satisfecho» con lo que Teherán ofrecía.

La dictadura de los ayatolás de Irán ha presentado una respuesta de 14 puntos a la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto que comenzó con la operación de eliminación de Estados Unidos e Israel del líder supremo Alí Jamenei el pasado 28 de febrero.

¿Cuál es la nueva propuesta de Irán?

Los puntos clave del plan incluyen la exigencia de resolver todos los problemas y poner fin a la guerra en un plazo de 30 días, en lugar de respetar un alto el fuego de dos meses como había propuesto Estados Unidos.

Otras demandas incluyen garantías contra futuras agresiones militares, la retirada de las fuerzas estadounidenses de la periferia de Irán, el fin del bloqueo naval, la liberación de los activos iraníes congelados, el pago de reparaciones, el levantamiento de las sanciones, el cese de la operación en Líbano contra los terroristas de Hezbolá, financiados por los ayatolás de Irán, y un nuevo mecanismo para la gobernanza del estrecho de Ormuz, que persigue el cobro de un impuesto por parte de los ayatolás.

La dictadura de los ayatolás de Irán ha entregado el documento que había sido a Pakistán. Estados Unidos había presentado previamente a la dictadura de los ayatolás de Irán un marco de 15 puntos que exigía, entre otras cosas, la reapertura total del estrecho de Ormuz y el fin del programa nuclear iraní.

Trump había declarado a la prensa el viernes que la propuesta iraní no le había convencido hasta el momento: «Quieren llegar a un acuerdo, pero no estoy satisfecho, así que veremos qué sucede».