EEUU reactiva el plan de guerra contra Irán tras desairar Jamenei a Trump con su última propuesta de paz

EEUU ha reactivado el plan de guerra contra la dictadura de los ayatolás de Irán tras desairar el líder supremo Mojtaba Jamenei al presidente estadounidense Donald Trump con su última propuesta de paz. Un alto oficial iraní advierte que una guerra con EEUU es «probable» después de que Trump rechazara su última propuesta. El presidente estadounidense ha afirmado que la Armada actúa «como un pirata» al llevar a cabo el bloqueo de los puertos iraníes, que según estimaciones del Pentágono le ha costado a Teherán 4.800 millones de dólares en ingresos petroleros.

La combinación de presión económica, operaciones navales y ruptura del diálogo entre Estados Unidos y la dictadura de los ayatolás de Irán incrementa la incertidumbre en Oriente Medio y en los mercados energéticos. Estados Unidos ha endurecido su postura frente a la dictadura de los ayatolás de Irán tras el fracaso de las últimas negociaciones diplomáticas, en un contexto de creciente tensión militar y económica entre ambos países. El rechazo por parte del presidente Donald Trump a la propuesta presentada por Teherán ha reactivado el escenario de confrontación, mientras desde el mando militar iraní ya se advierte de que una guerra es «probable».

Trump aseguró ante los medios que no está satisfecho con las condiciones ofrecidas por Irán, atribuyendo el estancamiento de las negociaciones a divisiones internas dentro del liderazgo iraní.

«En este momento no estoy satisfecho con lo que ofrecen», afirmó, antes de plantear abiertamente la disyuntiva entre una solución diplomática o una intervención militar.

«¿Queremos intentar llegar a un acuerdo o tomar otras medidas más contundentes?», señaló, añadiendo que preferiría evitar una escalada desde un punto de vista humano.

Desde Teherán, el general Mohammad Jafar Asadi afirmó que «es probable que se reanude el conflicto entre Irán y Estados Unidos», según declaraciones recogidas por medios oficiales iraníes.

El militar acusó a Washington de no respetar compromisos previos, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní reiteró que el país está preparado tanto para una negociación como para un escenario de guerra abierta.

Bloqueo naval y pérdidas millonarias

Uno de los elementos clave de la presión estadounidense es el bloqueo marítimo sobre los puertos iraníes. Según estimaciones del Pentágono, estas operaciones han provocado pérdidas de aproximadamente 4.800 millones de dólares en ingresos petroleros para Irán.

Las acciones incluyen la interceptación de buques, la incautación de cargamentos y el control de rutas estratégicas utilizadas para exportar crudo. Varios petroleros iraníes han sido interceptados o permanecen bloqueados en el golfo Pérsico.

Además, al menos 31 buques con unos 53 millones de barriles de petróleo estarían varados, mientras otros han optado por rutas más largas y costosas para evitar posibles interceptaciones, especialmente en envíos hacia China.

Trump defiende la actuación de la Armada

El presidente estadounidense defendió las operaciones navales, llegando a compararlas con acciones de piratería en términos figurativos al describir la incautación de cargamentos. «Nos apoderamos del barco, de la carga, del petróleo. Es un negocio muy rentable» afirmó, en referencia a recientes operaciones en alta mar.

El estrecho de Ormuz, foco del conflicto

El estrecho de Ormuz continúa siendo un punto clave en la tensión, ya que por esta vía transita cerca del 20% del petróleo mundial. Cualquier alteración en su funcionamiento tendría un impacto directo en los mercados energéticos globales, lo que ha aumentado la preocupación internacional ante una posible escalada.

En paralelo, Israel sigue de cerca la evolución del conflicto. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha convocado a su gabinete de seguridad para abordar la situación este domingo. En la reunión también se analizará la posibilidad de reanudar operaciones militares en la Franja de Gaza, en un contexto de bloqueo en las negociaciones regionales.

El alto el fuego anunciado semanas atrás no logró consolidar los principales objetivos estratégicos planteados por Estados Unidos, entre ellos limitar el programa nuclear iraní o reducir su capacidad militar. La tregua se produjo en medio de presiones internacionales y de la volatilidad en los mercados energéticos, especialmente tras las tensiones en torno al estrecho de Ormuz.

El actual escenario combina presión económica, bloqueo marítimo y retórica militar, con escasos avances en la vía diplomática. Por el momento, ni Washington ni Teherán han mostrado señales de concesiones significativas.