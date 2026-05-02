Aunque Irán presentó ayer una nueva propuesta de negociación a Estados Unidos, Donald Trump no se da por satisfecho y, por ahora, las conversaciones para poner fin al conflicto siguen estancadas.

La noticia del pasado 1 de mayo hizo que el precio del petróleo llegase a caer un 6,5% hasta los 106 dólares desde los 114 dólares con los que cerró el jueves.

Finalmente el barril cerró la jornada en 108,17 dólares, un 2% menos si se compara con el dato día anterior.

El petróleo llega hasta los 126 dólares

Una vez cerrado el mercado, y sin indicios de que Estados Unidos e Irán se acerquen a un acuerdo, los precios del petróleo continuaron subiendo durante la noche hasta los 111,58 dólares por barril.

Ahora, con los mercados cerrados, los futuros anticipan una caída del 5% del Brent para la próxima apertura. Sin embargo el barril se mantiene en máximos después de haber superado los 126 dólares durante la cotización continua del jueves.

El WTI bajó hasta mínimos de la sesión en torno a los 103 dólares; también los metales preciosos y el aluminio. El dólar se mantuvo prácticamente sin cambios tras haber perdido fuerza ante el impulso del yen.

Con motivo del día del trabajador la mayoría de los mercados permanecieron cerrados. Aún así, abrieron las bolsas de Asia-Pacífico que registraron ganancias decentes, tras ocho días en caída, impulsadas por el optimismo en Estados Unidos.

Primero de Mayo en máximos

En Estados Unidos, la jornada estuvo marcada por la presentación de resultados y el informe de Irán. Antes de la apertura los futuros de Wall Street subían a máximos históricos gracias a las sólidas ganancias de las grandes tecnológicas.

Amazon, Alphabet, Meta y Microsoft, las otras ‘Big Tech’, divulgaron esta semana incrementos trimestrales en los beneficios y mayores previsiones de gastos de capital para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

En conjunto, dejando de lado a Apple, que tiene menos peso que las demás en la IA, las ‘Big Tech’ prevén gastar ya unos 700.000 millones de dólares en gastos de capital en el actual ejercicio.

Como resultado, se mantuvieron en verde solo las tecnológicas (1,41 %) y otros sectores como las de bienes no esenciales (0,51 %). La caída del precio del petróleo forzó el resbalón de las empresas de energía (-1,31 %).

Finalmente el S&P ⁠500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos al cierre de la sesión. El Nasdaq cerró al 0.89%, el S&P 500 al 0.28% mientras que el Dow Jones cayó al 0.31%.

Mercado de divisas

En otros mercados, la rentabilidad del bono del tesoro a 10 años bajaba al 4,38%, el oro bajaba a 4.622 dólares la onza, el bitcóin subía a 78.317 dólares y el euro se cambiaba a 1,1721 dólares.