Un fallo en la cotización del Ibex 35 arrojaba caídas del 6% que no se correspondían con las reales.

Si bien, el selectivo retrocede, pero no a esos niveles. La jornada del jueves arranca con un leve descenso del 0,6% que lleva al índice hasta los 17.500 puntos.

Eso sí, los datos del petróleo corresponden con la realidad, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 122,2 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras subir un 3,5%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 108,4 dólares después de aumentar un 1,4%.

El comportamiento del precio del Brent en las primeras horas de este jueves, que le ha llevado a alcanzar su mayor coste en cuatro años, se produce ante las informaciones sobre la posibilidad de que Estados Unidos (EEUU) estudie distintas opciones para intervenir en Irán.

Fallos técnicos del Ibex

Las fuentes de BME indicaron que están analizando el fallo, que solo afectaría a la cotización global del índice selectivo, mientras que las acciones de los valores se negociaban con normalidad.

Los datos de las pantallas de BME reflejaban a las 9.40 horas una caída del índice superior al 5%, mientras que los contratos a futuro limitaban el descenso al 1%.

Las mayor caída correspondía a Cellnex (-3,50%), seguido de Mapfre (2,57%) y Banco Santander (-2,43%), si bien las acciones del banco ya estaban en negativo con la ‘falsa alarma’.