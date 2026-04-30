El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves con una bajada del 0,6%, lo que le ha llevado a situarse en los 17.500 puntos, en una apertura influida de nuevo por el alza de los precios del petróleo Brent a más de 122 dólares el barril y la lluvia de resultados empresariales.

En el arranque de la sesión y entre los valores con mayores ascensos, destacaba Repsol, con una subida del 0,8%, por delante de Telefónica (+0,4%) y Endesa (+0,3%). En el lado contrario, Santander retrocedía un 3,8% y Arcelormittal, un 3,4%.

También en el plano internacional, los inversores seguirán con atención hoy las reuniones del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra.

Se da el caso de que esta reunión del BCE es la última de Luis de Guindos como vicepresidente, ya que su mandato vence el 31 de mayo y el Consejo de Gobierno no se reúne de nuevo para decidir la política monetaria hasta el 11 de junio.

Ola de resultados

En el plano ‘macro’, hoy se ha conocido que la economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre anterior, apoyada sobre todo en la demanda interna, que aportó cuatro décimas al crecimiento, frente a una contribución de dos décimas del sector exterior.

En el plano empresarial, en plena ola de resultados, BBVA ha informado de que cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 2.989 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

De su lado, Repsol ha indicado que obtuvo un beneficio neto de 929 millones en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 154% con respecto a los 366 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, tras registrar un efecto patrimonial positivo de 593 millones de euros por la revalorización del valor de sus inventarios en un contexto marcado por la subida del precio del crudo y los productos petrolíferos tras el conflicto en Oriente Próximo.

Por su parte, Indra, que en estos momentos está celebrando su ‘conference call’ con inversores, ha comunicado que obtuvo un beneficio neto de 76 millones en el primer trimestre del año, un 28,4% más que los 59 millones de euros del mismo periodo de 2025, al tiempo que CaixaBank ha señalado que cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 1.572 millones, un 7% interanual más.

Por último, FCC ha publicado que obtuvo un resultado neto atribuido de 65,8 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 11,9% superior a la del mismo periodo de 2025, que la compañía ha atribuido a la «buena contribución» de todas las áreas de negocio, así como a la evolución del tipo de cambio del euro frente a diversas monedas.

El euro continúa su mala racha

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo negativo, puesto que Fráncfort decrecía un 0,9%, Milán un 1,4%, Londres un 0,02% y París un 1,2%.

Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro bajaba frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1668 ‘billetes verdes’, mientras que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,597%.