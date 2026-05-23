Un jubilado harto de pagar facturas de la luz construye una mini central hidroeléctrica en su casa y hoy vive de la energía generada por un río

Marc Nering, un ingeniero jubilado de la Columbia Británica (Canadá), ha construido una mini central hidroeléctrica capaz de producir electricidad de manera continua en un entorno natural, utilizando la fuerza del agua del río Cheakamus. El sistema genera de forma estable entre 800 y 900 vatios, aunque en condiciones favorables puede acercarse a los 2 kW, con una producción media próxima a los 1.500 W. A diferencia de muchos prototipos experimentales, este sistema ya opera en condiciones reales y de forma constante.

Uno de los aspectos más destacados del sistema es la gran fuerza de giro que genera incluso a bajas revoluciones, una característica típica de las ruedas hidráulicas tradicionales. Esto hace que, aunque la potencia producida no sea especialmente elevada, algunos componentes sufran un cierto desgaste con el paso del tiempo. De hecho, después de dos años de funcionamiento, las correas presentan señales visibles de deterioro, algo que no se considera un fallo, sino una consecuencia normal del comportamiento mecánico del sistema. En cuanto a la estructura, el uso de madera implica ciertos desafíos en términos de durabilidad, por lo que se han reforzado algunas partes con acero inoxidable para mejorar su resistencia.

La central hidroeléctrica que un jubilado ha construido en su casa

El sistema produce normalmente entre 800 y 900 W, aunque en determinadas condiciones puede alcanzar picos de hasta 2 kW. Lo más destacable es su capacidad de mantener una generación continua cercana a los 1.500 W, lo que equivale aproximadamente a 36 kWh diarios, una cifra suficiente para cubrir necesidades de autoconsumo en zonas rurales sin recurrir a grandes baterías ni a sistemas electrónicos complejos. No se trata de un simple prototipo experimental, sino de un ejemplo funcional de microhidráulica operando en un entorno natural y enfrentándose a todas sus dificultades reales.

Cabe señalar que el propio entorno natural ha contribuido a reducir parte del desgaste mecánico de la central hidroeléctrica. El agua que penetra en los rodamientos, aunque no constituye una solución controlada ni convencional desde el punto de vista de la ingeniería, puede actuar en determinadas circunstancias como una lubricación básica. Esto no sustituye el mantenimiento adecuado, pero pone de manifiesto cómo los sistemas instalados en entornos reales pueden generar interacciones inesperadas con la naturaleza, algo que rara vez aparece en simulaciones o diseños teóricos.

Otro aspecto fundamental del proyecto es la estructura de soporte de la rueda hidráulica. Aunque la madera ofrece buena durabilidad, la exposición constante a la humedad y al esfuerzo mecánico puede debilitarla con el tiempo e incluso provocar grietas. Una falla en este punto podría comprometer toda la instalación, ya que en este tipo de sistemas el soporte físico resulta tan importante como el generador o el sistema de transmisión. Para minimizar ese riesgo, la estructura fue reforzada con acero inoxidable.

El potencial de esta solución aumenta cuando se combina con otras fuentes renovables, como paneles solares y baterías domésticas. En configuraciones híbridas, la microhidráulica proporciona una generación constante, mientras que la energía solar cubre los picos de demanda diurna y ayuda a equilibrar el suministro energético total.

Según el creador de la central hidroeléctrica, el sistema también presenta ciertas limitaciones. Su funcionamiento depende de ríos con corrientes rápidas, ya que el agua debe alcanzar velocidades cercanas a los tres metros por segundo para generar una cantidad de energía realmente significativa. Este invento desarrollado por Marc Nering no está concebido, al menos por ahora, para una comercialización inmediata, aunque asegura que algunas empresas de Italia y Chile ya han adoptado parte del diseño en sus propios proyectos.

Energía hidráulica

La energía hidroeléctrica continúa siendo la principal fuente de energía renovable a nivel mundial, triplicando incluso la capacidad de la energía eólica, que con unos 350 GW ocupa el segundo lugar. En los últimos años, esta tecnología ha llegado a generar más electricidad que el resto de las energías renovables juntas

Entre sus principales ventajas destaca su sostenibilidad, ya que contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También sobresale por su larga vida útil y por la flexibilidad que ofrece el agua embalsada, permitiendo gestionar de forma más eficiente los picos de demanda energética. Aunque requiere una inversión inicial elevada, los costes de explotación suelen ser relativamente bajos. Además, aprovecha un recurso natural renovable como el agua de lluvia, que se puede reutilizar dentro del propio ciclo hidráulico.

En producción hidroeléctrica, la República Popular China lidera con 1.254.464,64 GWh y 899,993 kWh per cápita, seguida de Brasil con 393.898 GWh y 1.879,885 kWh per cápita. Canadá registra 377.979,03 GWh y destaca con 10.157,013 kWh per cápita, mientras que Estados Unidos alcanza 273.707,366 GWh y 835,072 kWh per cápita. La Federación Rusa produce 192.432,24 GWh y 1.310,158 kWh per cápita, e India suma 160.229 GWh con 119,889 kWh per cápita. Noruega sobresale con 123.662,88 GWh y 23.278,407 kWh per cápita, seguida de Turquía con 87.997,14 GWh y 1.088,932 kWh per cápita. Vietnam genera 83.283,75 GWh y 879,82 kWh per cápita, Japón alcanza 79.819,74 GWh y 631,036 kWh per cápita, y Suecia registra 64.465,83 GWh con 6.337,873 kWh per cápita, según Atlas Big.