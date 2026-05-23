Hoy en día es uno de los manjares más preciados de la cocina española, cuando en la Guerra Civil era un alimento de supervivencia para los pobres. Los tiempos cambian y en especial, deberemos tener en consideración lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta, tocará empezar a prepararse para descubrir lo mejor de un tipo de plato que puede ser esencial. La cocina española tiene una serie de ingredientes que pueden hacernos descubrir la esencia de unos platos que destacan.

No importa la cantidad de elementos que tenemos en nuestro poder, somos especialistas en crear de la nada, grandes platos que acabarán marcando la diferencia. En especial en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Uno de los manjares más preciados de la cocina española, era un alimento reservado para pobres en unos días en los que la supervivencia era algo determinante en estos días de cambios.

Era un alimento de supervivencia para los pobres en la Guerra Civil

La Guerra Civil fue uno de los episodios más oscuros a los que nos hemos enfrentado en estos días en los que quizás descubriremos una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Volvemos a estos tiempos en los que cada detalle contaba y podría acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada elemento es esencial y que, tendremos que empezar a prepararnos para un cambio de tendencia clave.

Lo que necesitamos es volver a la cocina, una manera de ahorrar, pero también de cuidarnos. Dejando a un lado la comida preparada y disfrutando en cada momento de cada uno de los ingredientes que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Es hora de saber preparar uno de los platos que durante la Guerra Civil era sólo de pobres y hoy en día es un privilegio prepararlo y comerlo en cualquier restaurante. Un manjar que tiene un coste moderado y que está delicioso. Un nombre propio de nuestra cocina más auténtica.

Hoy es uno de los manjares más preciados de la cocina española

Las migas son un clásico de la cocina española, un buen básico que no podemos dejar escapar y que acabará convirtiéndose en nuestro mejor aliado de una combinación de ingredientes especial. Podremos empezar a cuidar nuestro día a día con platos tradicionales cargados de buenas sensaciones.

Ingredientes:

½ kg de pan del día anterior

1 kg de carne de cerdo

1 cabeza de ajo

½ vaso de vinagre

1 vaso de agua

1 vaso de aceite

½ vaso de vino blanco

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de orégano

1 hoja de laurel

2 cucharadas de perejil picado

5 cucharadas de sal gorda

Sal y pimienta negra

Cómo preparar:

En el mortero machacar la sal gorda con el comino, el pimentón, el orégano y los ajos. Agregar el vino blanco, el aceite, el vinagre y el laurel. Macerar la carne en ese adobo desde la noche anterior a preparar el plato. Calentar una sartén y sofreír la carne con el adobo hasta que cambie de color. Machacar el pan en el mortero, humedeciendo la miga con agua hasta obtener una masa compacta. Sacar la carne de la sartén y colocar la miga. Remover para que se empape con el adobo. Cuando se vea dorada retirar. Servir las migas alentejanas con la carne por encima.

Tienes otra receta para poder degustarla y hacer realidad ese sueño de un plato que destaca por sí sólo.

Ingredientes:

Pan blanco de hogaza Un del día anterior

200 gramos de panceta, tocino o longaniza

3 dientes de ajo

2 pimientos secos choriceros o ñoras

*Opcional se puede añadir 4 sardinas frescas

120 de aceite de oliva virgen

Un poco de agua 80/100 ml

Preparación