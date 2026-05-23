Con 270 metros de altura y 252 de diámetro, China ya ha puesto en marcha el mayor generador eólico del mundo capaz de generar 44,65 GWh al año

China ha finalizado la instalación del mayor generador eólico marino flotante de un solo rotor del mundo. El proyecto, desarrollado por la Corporación China Three Gorges Corporation (CTG), refuerza la apuesta del país por la energía eólica offshore a gran escala y por las tecnologías flotantes destinadas a aguas profundas. La turbina, fabricada por Goldwind, alcanza una potencia de 16 megavatios (MW) y ha sido instalada aproximadamente a 70 kilómetros de la costa de la provincia de Guangdong, en el sureste del país. Su diseño flotante semisumergible permite su uso en zonas donde la profundidad supera los 50 metros, un entorno en el que las estructuras fijas tradicionales no resultan viables.

En términos de producción, la estimación anual alcanza los 44,65 gigavatios-hora (GWh), una cantidad suficiente para abastecer aproximadamente a 24.000 viviendas de tres personas. Esta capacidad sitúa al proyecto como un elemento destacado dentro del desarrollo de la energía renovable marina en China. El sistema se integra en el denominado proyecto «Three Gorges Pilot Project», que incorpora distintas innovaciones orientadas a mejorar la estabilidad y la seguridad en condiciones climáticas extremas. Entre ellas destaca un sistema activo de lastre, capaz de regular en tiempo real el volumen de agua en los tanques de la plataforma para mantener el equilibrio frente al oleaje y la fuerza del viento.

China pone en marcha el mayor generador eólico del mundo

Bautizada como «Three Gorges Pilot Project», esta turbina se sustenta sobre una plataforma semisumergible diseñada para operar a gran distancia de la costa, donde los vientos son más constantes y de mayor intensidad. Según los datos aportados por sus desarrolladores, la instalación se sitúa a más de 70 kilómetros del litoral.

Las dimensiones del generador eólico más grande del mundo, ubicado en China, son extraordinarias, alcanzando los 270 metros de altura hasta la punta de la pala y un rotor de 252 metros de diámetro. Estas cifras permiten una superficie de barrido cercana a los 50.000 metros cuadrados, una extensión equivalente aproximadamente a unos siete campos de fútbol. También integra un sistema inteligente de monitorización en tiempo real, junto con un cable submarino dinámico de 66 kV y un sistema de amarre de nueva generación.

Éste último está formado por nueve líneas de anclaje de alta resistencia, diseñadas para soportar fuerzas de tracción de hasta 1.300 toneladas cada una y con una vida útil estimada de hasta 25 años. La plataforma está diseñada para soportar condiciones meteorológicas extremas, incluyendo tifones de categoría 17 y olas superiores a los 20 metros.

Pan Hongguan, ingeniero de energía eólica marina de la sucursal de Guangdong de China Three Gorges Corporation, explicó que el equipo han desarrollado «un nuevo sistema de amarre, un sistema de monitorización dinámica, un sistema de lastre activo y cables submarinos dinámicos de 66 kV por primera vez en China». Y añade: «el nuevo sistema de amarre combina cable de poliéster y cadena de anclaje, lo que es como añadir un «muelle» en el centro del sistema para ofrecer un rendimiento mecánico superior».

Antes de llegar a su ubicación final frente a Yangjiang, la turbina fue ensamblada previamente en el puerto de Tieshan, situado en la región autónoma de Guangxi Zhuang Autonomous Region. Posteriormente, la estructura fue remolcada a través del estrecho de Qiongzhou Strait, en una operación logística compleja. La instalación en alta mar contó con el apoyo del Wudongde , el primer buque chino integrado de instalación de aerogeneradores en aguas profundas.

Este desarrollo se enmarca en una creciente competencia tecnológica dentro de la industria eólica china. En los últimos años, los principales fabricantes y compañías energéticas han acelerado la creación de turbinas cada vez más grandes y potentes, con el objetivo de lograr economías de escala y reducir el coste por megavatio producido.

Características

La turbina presenta una elevada capacidad de resistencia operativa. Incorpora tecnología de posicionamiento dinámico RTK (cinemática en tiempo real), que permite una monitorización continua y de alta precisión del estado y la posición de la estructura, ofreciendo alertas tempranas y soporte para el mantenimiento predictivo.

Para adaptarse a las condiciones de la red eléctrica en entornos marinos, el sistema cuenta también con un generador autónomo que habilita el arranque en negro, permitiendo su funcionamiento incluso cuando está desconectado de la red. La turbina es capaz de operar de forma estable en temperaturas extremas de hasta -20 °C y está diseñada para resistir supertifones de nivel 17.

Generar más energía

Los ingenieros de Three Gorges incorporaron un cable submarino dinámico de 66 kilovoltios. Se trata de un cable de alimentación submarino diseñado para transportar electricidad de alto voltaje mientras se mueve y se flexiona junto con el resto de la plataforma sumergible. Se espera que, en su máxima eficiencia operativa, la turbina genere aproximadamente 44,65 millones de kilovatios-hora de electricidad al año. Para ponerlo en contexto, un hogar estadounidense promedio consume aproximadamente 10.500 kWh de electricidad al año, según cifras de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, lo que significa que la turbina podría abastecer de energía a unos 4.200 hogares anualmente.