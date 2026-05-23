El Barcelona golea al Olympique de Lyon y gana su cuarta Champions femenina

El Barcelona es tetracampeón de Europa. El conjunto culé arrasa en la final de la Champions League femenina al Olympique de Lyon, tras una segunda parte en la que los dobletes de Ewa Pajor y Salma Paralluelo rompieron el 0-0 con el que se llegó al descanso. De esta forma, el Barça suma su cuarto cetro continental, en apenas seis ediciones, y recupera el trono tras caer el pasado año en la final ante el Arsenal. Supone, además, completar el trébol de títulos, ganando todos a los que optaba, con Liga, Copa de la Reina y Supercopa de España.

La noticia de la final llegaba con la suplencia de Aitana Bonmatí. Tras recuperarse hace poco de su fractura del peroné, Pere Romeu prefería reservarla para la segunda mitad. Tampoco estaba de inicio Claudia Pina. El once estaba formado por Cata Coll bajo palos, Batlle, Paredes, Mapi León y Brugts en defensa, un centro del campo donde Serrajordi acompañaba a Patri Guijarro y a Alexia Putellas y una delantera con Salma y Graham Hansen en los costados y Pajor en punta.

No se quedaba atrás el Lyon, que es el rey de Europa en fútbol femenino y que buscaba su noveno título. Aunque en los últimos años se ha visto superado por este Barça. Presentaban a futbolistas como la incombustible Renard, Heaps, Jule Brand o Ada Hegerberg. Comenzaron el partido buscando poner en aprietos a un Barcelona que era favorito en la final celebrada en Oslo.

En el minuto 14, el Lyon llegó a celebrar el 0-1 tras un remate de Heaps aprovechando el rechace de una gran intervención de Cata Coll a un cabezazo previo de Renard. Sin embargo, el VAR anuló la acción por fuera de juego y devolvió la tranquilidad a las blaugranas, en el campo y en la grada, con unos 4.000 aficionados culés en el Ullevaal.

Ewa Pajor empezó entonces a anunciar lo que estaba por llegar. La polaca rozó el gol en el minuto 18 con una vaselina que se marchó al lateral de la red tras un magnífico pase de Alexia Putellas y volvió a intentarlo poco después, de nuevo tras una conexión con la capitana blaugrana. Mientras tanto, el OL apenas inquietaba más allá de las acciones a balón parado, aunque una falta directa de Bacha obligó a Cata a firmar una gran parada antes del descanso.

La segunda mitad fue otra historia. Y tuvo nombre propio. Ewa Pajor rompió el equilibrio en el minuto 55 al controlar con maestría un pase de Patri Guijarro, superar a Engen y cruzar el balón ante Endler para hacer el 1-0. Era el décimo gol de la polaca en esta edición de la competición y el que empezaba a abrir las puertas de la gloria para el Barça.

El Lyon intentó reaccionar y encontró una respuesta inmediata de Cata, que desvió a córner un peligroso disparo de Becho. Pero las blaugranas ya habían encontrado el ritmo que buscaban y empezaban a dominar el partido con más claridad.

La entrada de Pina por Graham Hansen, que regresaba tras lesión, mantuvo la amenaza ofensiva de un Barça que golpeó de nuevo en el 69′, cuando Salma Paralluelo salvó un balón que parecía perderse por la línea de fondo y lo puso atrás para que Pajor, siempre donde debía estar, firmara el 2-0 y enterrara definitivamente cualquier fantasma de sus cinco finales perdidas en el pasado.

El segundo gol dio todavía más confianza a las de Pere Romeu, aunque también dejó una imagen de preocupación cuando Mapi León tuvo que abandonar momentáneamente el terreno de juego para ser atendida por una brecha bajo la ceja izquierda tras un golpe fortuito. La central aragonesa recibió asistencia en la banda mientras el Barça afrontaba unos minutos de inferioridad temporal.

Fue precisamente entonces cuando llegó la ocasión más clara del OL Lyonnes para volver al partido. Pero apareció una gigantesca Cata Coll. La portera mallorquina aguantó un mano a mano ante Tabitha Chawinga, recién incorporada al encuentro, cerró todos los espacios posibles y evitó un 2-1 que habría dado vida a las francesas. Poco después, Mapi regresó al césped y el Barça recuperó el control absoluto de la final.

Con el OL ya volcado en busca del milagro, llegaron los minutos finales de una exhibición. En el 90′, Salma Paralluelo recibió en la frontal y conectó un potente zurdazo a la escuadra para firmar un golazo que sentenciaba definitivamente el encuentro. Y cuando el Ullevaal Stadion ya celebraba la fiesta blaugrana, la propia internacional española culminó un rápido contragolpe en el tiempo añadido para colocar el definitivo 4-0 tras asistencia de Pajor.