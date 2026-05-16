La reina es el Barcelona: no da opción al Atlético y se lleva la Copa

Le gusta al Barcelona un metal llegado el mes de mayo. Este sábado proclamó campeón de la Copa de la Reina al rendir (3-1) al Atlético de Madrid con goles de Claudia Pina, Esmee Brugts y Salma Paralluelo en la primera parte. Dejaron el partido visto para sentencia, por más que se empeñara Boe Risa en recortar distancias. El desenlace respondió al favoritismo de un equipo, el Barcelona, que lleva mucho tiempo sin encontrar rival en el fútbol español.

Las de Pere Romeu evitaron el resurgir de un Atlético que completará una mala temporada, fuera de Champions y con la trayectoria inversa de su rival desde que empezó la tiranía blaugrana. El Barça, que hace unas semanas celebró su séptima Liga F consecutiva, añadió su duodécima Copa a la sexta Supercopa del mes de enero para completar su quinto triplete nacional.

La pegada en ambas áreas de las catalanas resolvió la final en el primer tiempo, un 3-0 doloroso para un Atlético que tuvo un par de opciones de correr a la contra con Synne Jensen y Amaiur Sarriegi. No sacaron petróleo de ahí las de José Herrera y, además, fallaron en su bloque bajo, blandas cuando tocaba achicar ante un Barça que se propuso elaborar hasta la cocina y lo consiguió.

El FC Barcelona femenino certificó su condición de favorito al título con una victoria ante el conjunto rojiblanco, que volvió a perder en una final de la Copa de la Reina ante las culés tras hacerlo el pasado año en El Alcoraz. El Barcelona suma su tercer cetro copero consecutivo y el sexto en siete años. Sólo el Atlético de Madrid, tras superar al Real Madrid en la tanda de penaltis de la final de 2023, ha sido capaz de discutir la hegemonía blaugrana en este periodo.

Con este título, el FC Barcelona completa el triplete nacional de títulos tras levantar la Supercopa de España, la Liga F (a la que aún le quedan dos jornadas) y ahora, la Copa de la Reina. El equipo culé buscará el pleno de trofeos en una semana ante el Lyon en la final de la Champions League femenina. Un título que les arrebató la pasada temporada el Arsenal, que no podrá defender su corona tras caer ante las francesas en semifinales.