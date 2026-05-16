Así queda el palmarés de la Copa de la Reina tras la victoria del Barcelona

FC Barcelona y Atlético de Madrid se han medido por el último título en juego del fútbol femenino español en la temporada 2025/26. El Estadio de Gran Canaria, sede habitual de la UD Las Palmas, equipo de la Segunda División española, ha sido testigo del duelo entre ambos conjuntos en la final de la Copa de la Reina. Un encuentro al que las culés llegaban como máximas favoritas después de arrasar en todas las rondas: 1-6 al Alavés en octavos, 0-4 al Real Madrid en cuartos y 4-1 en el global ante el Badalona en semifinales.

Las pupilas de Pere Romeu también contaban con el historial reciente a su favor ante el cuadro colchonero. El Barça se ha impuesto por un parcial total de 11-0 (0-6 en la primera vuelta y 5-0 en la segunda) al Atlético de Madrid en la presente temporada. La final de la Copa de la Reina suponía una oportunidad para las culés de sumar su tercer título esta campaña, tras levantar la Supercopa y la Liga F, y a la espera de la final de la Champions ante el Lyon el sábado 23 de mayo. El Atlético de Madrid, por su parte, buscaba revancha tras la caer ante el mismo rival en la pasada final copera.

Qué equipo ganó la final de la Copa de la Reina 2026

El FC Barcelona femenino certificó su condición de favorito al título con una victoria ante el conjunto rojiblanco, que volvió a perder en una final de la Copa de la Reina ante las culés tras hacerlo el pasado año en El Alcoraz. El Barcelona suma su tercer cetro copero consecutivo y el sexto en siete años. Sólo el Atlético de Madrid, tras superar al Real Madrid en la tanda de penaltis de la final de 2023, ha sido capaz de discutir la hegemonía blaugrana en este periodo.

Con este título, el FC Barcelona completa el triplete nacional de títulos tras levantar la Supercopa de España, la Liga F (a la que aún le quedan dos jornadas) y ahora, la Copa de la Reina. El equipo culé buscará el pleno de trofeos en una semana ante el Lyon en la final de la Champions League femenina. Un título que les arrebató la pasada temporada el Arsenal, que no podrá defender su corona tras caer ante las francesas en semifinales.

Así queda el palmarés histórico de la Copa de la Reina

Después de la victoria del FC Barcelona en Las Palmas de Gran Canaria, el palmarés de la Copa de la Reina queda de la siguiente manera. Cabe recordar que la RFEF no incluye en el palmarés oficial los torneos disputados entre 1981 y 1988, bajo la denominación de Campeonato de España. Por tanto, así queda el palmarés del trofeo copero femenino: