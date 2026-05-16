Alineación posible del Barcelona contra el Betis: Lewandowski y diez más

La alineación del Barcelona para medirse al Real Betis este domingo en la penúltima jornada de la Liga tendrá a Robert Lewandowski como titular en su despedida del Camp Nou. El delantero polaco ya ha anunciado que se marcha a final de curso y jugará su último partido con la camiseta blaugrana ante la afición culé.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con la titularidad de Joan García. El guardameta catalán descansó en Vitoria y volverá a ser de la partida en el Camp Nou ante el Betis con el objetivo de defender el Trofeo Zamora dejando otra portería a cero.

La defensa del Barcelona ante el Betis no presentará muchas novedades en su alineación. Cancelo vuelve al lateral izquierdo y Eric García formará en el lateral derecho. La pareja de centrales estará formada por Gerard Martín y Araujo con el descanso de Cubarsí.

La alineación del Barcelona en su centro del campo no tendrá a De Jong, de nuevo fuera de la convocatoria en un caso extraño y sin explicaciones oficiales. Por lo tanto, vuelven al once titular los indiscutibles: Pedri, Gavi y Fermín López.

Termina la alineación del Barcelona con la titularidad de Robert Lewandowski en la punta de lanza en su despedida del Camp Nou como futbolista culé. Un ataque que estará completado por Roony y Ferran Torres. No se descarta la participación de Raphinha desde el inicio.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Real Betis este domingo a partir de las 21:15 horas en el último partido del curso en el Camp Nou y en la penúltima jornada de Liga: Joan García; Eric García, Araujo, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Gavi, Fermín; Roony, Ferran Torres y Robert Lewandowski.