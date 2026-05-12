Raphinha hizo varias peinetas en la rúa del Barça al ver a un aficionado con la camiseta del Madrid

Los jugadores del FC Barcelona celebraron la Liga el pasado lunes con una rúa por las calles de la ciudad. Durante la fiesta, Raphinha y Gerard Martín hicieron varias peinetas cuando un aficionado les enseñó la camiseta del Real Madrid desde su balcón. Los dos futbolistas, sentados en la parte trasera del autobús, respondieron con este feo gesto en reiteradas ocasiones tras ver a este seguidor en su balcón ataviado con los colores del eterno rival.

El primero en sacar el dedo corazón de las dos manos a pasear fue el delantero brasileño. Gerard Martín siguió a su compañero y los enseñó una vez, pero Raphinha continuó. El crack del Barça, con la mirada fija en el balcón donde estaba situado este aficionado, empezó a mover los brazos arriba y abajo mientras le hacía la peineta con ambas manos. Estuvo así durante varios segundos, mientras este seguidor le mostraba la camiseta del Real Madrid.

Afición y jugadores empezaron a cantar el «madridista el que no bote» al ver la camiseta del eterno rival. Raphinha y Gerard Martín se unieron a los hinchas azulgranas congregados en las calles de Barcelona para celebrar el título de Liga. Ambos empezaron a saltar y a cantar en el autobús junto a su gente, mientras el aficionado seguía mostrándoles su camiseta del Real Madrid desde el balcón.

Un gesto bastante feo a la par que innecesario por parte del brasileño y del defensor español, que ha desatado las críticas en las redes sociales. Pero no fue el único acto contra el Real Madrid durante la rúa del Barcelona, ya que Lamine Yamal también dejó una imagen bastante provocativa contra el conjunto blanco al mostrar una camiseta que decía: «Gracias a Dios no soy madridista».