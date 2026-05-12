Los sospechosos habituales de la izquierda española han aplaudido a Lamine Yamal por celebrar el título de Liga del Barcelona con la bandera de Palestina. Pablo Iglesias, Gabriel Rufián y compañía salieron a las redes sociales para captar al joven jugador que fue uno de los grandes protagonistas de la rúa de celebración del conjunto catalán.

Las rúas de celebración del Barcelona se suelen caracterizar por ser una oda a las proclamas políticas y en esta ocasión Lamine Yamal fue el protagonista en la fiesta culé que tuvo lugar durante la tarde del lunes en las calles de Barcelona. El joven futbolista desató la polémica después de lucir una bandera de Palestina durante el recorrido. Y lógicamente, esto no ha pasado desapercibido para los clásicos de la izquierda española.

💥 Lamine Yamal desata la polémica al lucir una bandera de Palestina en plena celebración del Barça. pic.twitter.com/Vo8o4fQzOM — okdiario.com (@okdiario) May 11, 2026

«Es muy importante que uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo tenga un gesto de compromiso con Palestina como este. Por muy millonario y famoso que sea, los poderes empresariales de los sionistas actuarán para hacerle daño. Todo mi reconocimiento a sus agallas», escribió Pablo Iglesias minutos después de que la imagen de Lamine Yamal ondeando la bandera de Palestina se hiciera viral y corriera como la pólvora en las redes sociales. El ex jefe de la casi extinta Podemos volvió a aprovechar de esta manera un acto viral para intentar hacer política y ganar unos pocos votos.

Es muy importante que uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo tenga un gesto de compromiso con Palestina como este. Por muy millonario y famoso que sea, los poderes empresariales de los sionistas actuarán para hacerle daño. Todo mi reconocimiento a sus agallas✊ pic.twitter.com/5pe6Lo0U9w — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) May 11, 2026

Lamine Yamal y la bandera de Palestina

Gabriel Rufián, un habitual de las redes sociales, fue otro de los que apareció para aplaudir a Lamine Yamal por esta opción. El portavoz de ERC en el Congreso, aficionado confeso del Espanyol, destacó la importancia que tiene para el movimiento esta decisión del joven jugador.

«Lamine Yamal tiene 42 millones de seguidores en Instagram y una incidencia enorme en aún más millones de personas en todo el mundo. Personas que quizá hoy han pasado de la indiferencia a la denuncia del genocidio en Gaza solo porque él ha ondeado una bandera de Palestina. Guste más o guste menos. Celebrémoslo. Bien por él», escribió.

Jordi Évole fue otro de los personajes influyentes de la izquierda española y Sara Santaolalla, la nueva estrella de la izquierda de nuestro país, también hizo política con la celebración de Lamine Yamal, añadiendo ella misma una bandera de Palestina en un mensaje publicado en las redes sociales.