El padre de Lamine Yamal vuelve a dar la nota bailando por la Liga del Barcelona

El padre de Lamine Yamal no iba a perderse celebrar la Liga del Barcelona. Si horas antes del Clásico provocó al Real Madrid, horas después de ser campeones publicó otro video en redes sociales para festejar con todos sus fans su baile más culé en su casa con la camiseta de su hijo puesta y en éxtasis de felicidad que se ha hecho viral. Un vídeo que tardó minutos en provocar miles de interacciones de todo tipo.

«Campeones», escribió en su perfil de Instagram el padre de Lamine Yamal. Un baile con gorra, cadenas de oro y la camiseta del Barcelona junto con un amigo gritando poco después de la victoria del Barcelona. La tercera liga de su hijo con apenas 18 años, donde se pudo ver desde la camiseta de la renovación de Lamine Yamal hasta 2031, el famoso maniquí y jugando con su perro. Otro vídeo de Mounir Nasraoui dando la nota que se ganó el aplauso de los fans del Barcelona.

Lamine Yamal no pudo jugar el Clásico por su lesión muscular, pero sí bajó al césped al terminar el partido para celebrar con sus compañeros y levantar el trofeo. Una celebración en la que se le vio eufórico después de seguir haciendo historia a pesar de su temprana edad. Aunque aún queda la Rúa celebrando con la afición, el entorno de Lamine ya ha dejado imágenes que dieron que hablar. Desde dar saltos con los goles al Real Madrid junto con sus amigos y ahora su padre bailando.

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Lamine también compartió un vídeo en sus redes sociales de su famoso vídeo con gafas de sol cuando ganó la Supercopa de España el pasado mes de enero. Se espera que sea uno de los grandes protagonistas en el paseo luciendo los dos títulos de la temporada del Barcelona, donde desempeñó un papel fundamental.