La loca celebración del Barcelona tras ganar la Liga: los bailes de Laporta, el paseo en bicicleta de Olmo…

La euforia del Barcelona por ganar la Liga pasó a ser una fiesta en toda Cataluña, especialmente en la capital. Después de ganar al Real Madrid para ser matemáticamente campeones, el conjunto de Hansi Flick volvió a conquistar el título por segundo año consecutivo. Una celebración que empezó en el Camp Nou y que acabó hasta altas horas de la madrugada con varios protagonistas, dejando imágenes virales en redes sociales.

Aunque en lo que se refiere a todo lo ocurrido en el césped, donde se manteó a Flick, se levantó el trofeo y todo tipo de cánticos, son varios los que decidieron continuar su fiesta. Eso sí, cada uno a su propio estilo. Uno que muchos esperaban es ver cómo lo iba a festejar Joan Laporta. Si cuando ganó las elecciones a la presidencia ya estaba desatado, ganar la Liga en la cara del Real Madrid no iba a ser ni mucho menos más formal. Apareció con varios miembros de la junta directiva en una discoteca de Barcelona, bailando con sus mejores pasos y con copa en mano, siendo el alma de la fiesta.

Otros iban a disfrutar de las fiestas que estaban sucediendo en varios puntos céntricos de Barcelona, como Alejandro Balde y Marc Casadó. Ambos fueron a Plaza Cataluña para cantar junto a la afición: «¡Con mi gente!», comentó Balde; «Sempre Barça», añadió Casadó. Un encuentro en el que se cantó los habituales «¡Visca el Barça i visca Catalunya!» y «¡Campeones, campeones!».

También sorprendieron Dani Olmo, Pedri y Eric García, quienes gozaron de más tranquilidad con un paseo nocturno en bicicleta por las calles de Barcelona sin apenas personas deambulando. Una celebración más tranquila que no es la primera vez que la hacen. Una fiesta que continuará este lunes con la famosa Rúa para hacer la clásica ruta con los trofeos de Liga y Supercopa para cerrar una buena temporada del Barcelona de Hansi Flick.