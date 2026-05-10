El Barcelona levantó el título número 29ª de su historia en el Camp Nou junto a su afición tras cantar el alirón por primera vez en la historia frente al Real Madrid tras ganar el Clásico en la jornada 35. El equipo culé se proclamó campeón y levantó el trofeo tras recibirlo de las manos de Rafael Louzán y Javier Tebas, presidentes de la Federación y la Liga.

Ronald Araujo levantó el título al cielo de Barcelona junto al resto de sus compañeros. Luego, Rafa Yuste y Joan Laporta se unieron al grupo y también fueron partícipes de la celebración. La fiesta en el Camp Nou fue total tras proclamarse campeones.

Y es que fue un alirón de Liga histórico. Nunca en la historia de la Liga, el Barcelona se había proclamado campeón en un partido contra el Real Madrid en un Clásico. Los de Hansi Flick lo hicieron este domingo 10 de mayo por primera vez tras ganar a los blancos por 2-0 con dos tantos en 18 minutos. Un golazo de falta directa de Rashford por la escuadra y otro de Ferran tras un gran pase de Dani Olmo.