Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Real Madrid en el Clásico

El Barcelona ya es campeón de Liga. La victoria del equipo culé sobre el Real Madrid en el encuentro de la 35ª jornada de Liga en el Camp Nou deja ya a los de Flick con el título en la mano. El triunfo (2-0) deja la distancia del Barcelona sobre el Real Madrid en la clasificación de la Liga en 14 puntos cuando sólo quedan nueve en juego. La Liga ya está acabada en lo que al título se refiere.

Con goles de Rashford y Ferran Torres, el Barcelona derrotó al Real Madrid en el Clásico en el Camp Nou y deja ya sentenciado el torneo. Los culés consiguen su Liga número 29 y se quedan a siete del Real Madrid, que tiene 36. El duelo de este domingo se decidió en los primeros minutos del partido, con un Barcelona que arrasó al inicio y después jugó con el resultado.

El Real Madrid, muy mermado entre las bajas y la tensión interna, tuvo que ver cómo el Barcelona celebró la Liga contra ellos en un Clásico que da por terminada la Liga en lo que la lucha por el título se refiere. Quedan todavía tres jornadas, que para el Real Madrid no valen para nada: ante Real Oviedo en el Bernabéu, contra el Sevilla en el Pizjuán y por último ante el Athletic Club en el Bernabéu.

En datos estadísticos, el Barcelona ha ganado todos sus partidos como local esta Liga (con tres estadios, Olímpico de Montjuic, Johan Cruyff y Camp Nou) y al estar con 91 puntos, si gana los tres partidos que le quedan (ante el Alavés en Vitoria, contra el Betis como local y ante el Valencia en Mestalla) sumará 100 puntos en esta Liga.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 91 puntos Real Madrid – 77 Villarreal – 69 Atlético de Madrid – 63 Betis – 54 Celta de Vigo – 50 Getafe – 45 Real Sociedad – 44 Athletic Club – 44 Osasuna – 42 Rayo Vallecano – 42 Valencia – 42 Sevilla – 40 Espanyol – 39 Mallorca – 39 Elche – 39 Girona – 38 Alavés – 37 Levante – 36 Real Oviedo – 29

Resultados de la 35ª jornada de Liga

Levante 3-2 Osasuna

Elche 1-1 Alavés

Sevilla 2-1 Espanyol

Atlético de Madrid 0-1 Celta de Vigo

Real Sociedad 2-2 Betis

Mallorca 1-1 villarreal

Athletic Club 0-1 Valencia

Real Oviedo 0-0 Getafe

Barcelona 2-0 Real Madrid

Queda por disputarse: