El Barcelona ya es campeón de Liga… pero su afición no podrá celebrar su título liguero en su tradicional y simbólica fuente de Canaletas. Los culés no podrán congregarse en la mítica fuente, el lugar de peregrinación habitual donde celebran históricamente cada uno de sus títulos. Esto es debido a las obras de remodelación que están transformando las Ramblas de Barcelona desde hace unas semanas, haciendo inviable el acceso masivo de aficionados a este punto.

La fuente de Canaletas tiene un importantísimo valor sentimental e histórico para la afición del Barça, epicentro de las celebraciones de la afición blaugrana con cada título, llenando por completo Las Ramblas. Es el punto de encuentro emocional donde generaciones de barcelonistas han compartido las alegrías de sus títulos.

Sin ir más lejos, la pasada temporada, la celebración liguera dejó una imagen especialmente memorable cuando el centrocampista Marc Casadó se sumó de forma espontánea a los aficionados congregados en el lugar, bajando hasta la fuente para festejar el título junto a la hinchada.

Este año, sin embargo, ese ritual tendrá que reinventarse. Las obras de reforma de las Ramblas, que afectan directamente al entorno de la fuente de Canaletas, impiden que se reproduzca el escenario habitual, y tanto el club como las autoridades municipales son conscientes de que la situación requiere una solución urgente.

¿Qué alternativas existen a Canaletas?

Entre las opciones que se barajan para sustituir a Canaletas, la Plaça de Catalunya emerge como la alternativa más lógica por su capacidad y su cercanía a la fuente. De hecho, no sería la primera vez que esta ubicación de la ciudad acoge concentraciones masivas de aficionados azulgranas, ya que en el pasado algunos seguidores del equipo se reunieron allí para seguir en pantalla gigante finales en las que participaba el club.

David Escudé, regidor de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, fue el primero en confirmar públicamente la situación en declaraciones a RAC1. El edil reconoció que la Guardia Urbana ya está trabajando en los aspectos relacionados con la seguridad y que las conversaciones con el club están en marcha para encontrar un espacio alternativo que pueda acoger a los miles de aficionados que se esperan en la celebración.

Escudé fue claro al precisar que la decisión final sobre la ubicación recaerá en los cuerpos de seguridad, que serán quienes determinen qué espacio reúne las condiciones necesarias para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.

Las obras están siendo un dolor de cabeza recurrente para el Barcelona en los últimos años. Sin ir más lejos, esta temporada, debido a la remodelación del Camp Nou, el club ha tenido que disputar partidos como local en hasta tres escenarios diferentes. Tanto el Johan Cruyff, escenario habitual del filial blaugrana, como el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde han estado instalados desde el cierre del Camp Nou. La reapertura parcial del templo culé es el tercer elemento de la presente campaña.