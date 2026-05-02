El Barcelona necesita un empate o una derrota del Real Madrid este domingo en campo del Espanyol para ser campeón de Liga este mismo fin de semana. Podría cantar el alirón rondando las 23:00 de la noche de este 3 de mayo si se dan uno de esos resultados. Si los de Arbeloa ganan en Cornellá tendrán que esperar al Clásico de la semana que viene para ser campeones.

El Barcelona tiene la Liga al alcance de la mano. Su victoria ante Osasuna en El Sadar, más que currada, le deja a solamente un punto de ser campeón. Marcó Lewandowski de cabeza en el 81 y sentenció Ferran Torres en el 86. El gol de Raúl para los rojillos en el 88 no sirvió de nada.

Tras esta crucial victoria del Barcelona en Pamplona, el equipo culé le saca al Real Madrid 14 puntos a falta de 12 por disputarse. Pero los blancos tienen un partido menos, que disputarán ante el Espanyol en Cornellá este domingo a las 21:00 horas.

Las cuentas del Barcelona para ser campeón

¿Qué necesita el Barcelona para ser campeón de Liga este domingo? Es muy sencillo. Si el Real Madrid le gana al Espanyol, la diferencia de puntos entre el primero de la Liga y el segundo volverá a ser de 11 puntos y quedan 12 en disputa. No habría alirón.

Si el Real Madrid no gana, el Barcelona sería campeón de Liga este mismo domingo. Es decir, un empate de los blancos o una victoria del Espanyol harían al Barça cantar el alirón este mismo domingo a las 23:00 de la noche. La distancia sería de 13 o 14 puntos con 12 en disputa. Fin a la Liga.

Si el Real Madrid gana en campo del Espanyol este domingo el alirón se aplazaría una semana más. Al 10 de mayo con un Clásico a la vista en el Camp Nou. En ese caso, el Barcelona sería campeón de Liga si gana o incluso empata ante los blancos. Solamente una victoria de los de Arbeloa este domingo y otra en el Clásico (lo dejaría todo en 8 puntos con 9 en disputa) lograría aplazar el alirón en más de una semana.