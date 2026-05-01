El vestuario del Real Madrid se siente en deuda con Arbeloa

Álvaro Arbeloa cuenta sus últimos días como entrenador del Real Madrid. Desde la cúpula madridista se ha tomado la decisión de que el salmantino no siga al frente del banquillo la próxima temporada. Por lo tanto, estas serán las cinco últimas jornadas como entrenador madridista. No obstante, esto no impide que desde el vestuario, donde están los jugadores, haya un sentimiento de deuda con el técnico.

Más allá de la situación deportiva, hay un punto emocional que lo está marcando todo: el equipo quiere responder por Arbeloa. Los objetivos están claros y se han marcado casi como una obsesión. Primero, evitar el pasillo. Segundo, que no haya alirón delante de ellos. No quieren rendirse y el mensaje ha calado fuerte en el grupo. Pero en paralelo a eso, hay otra motivación que pesa incluso más: darle una alegría a Arbeloa.

La semana de trabajo está siendo muy seria en Valdebebas. El nivel en los entrenamientos ha subido, la intensidad es alta y se nota que el equipo está enchufado, a pesar de que no hay nada en juego en cuanto a la competitivo. Hay ganas de pelear, de cambiar la dinámica aunque no sirva de nada a estas alturas y de cerrar la temporada con otra cara. Con un buen sabor de boca. Y ahí es donde entra la figura del técnico.

Porque el vestuario está tocado por él. «Jodido», directamente, aseguran en Valdebebas. Creen que ha tenido mala suerte, que los resultados no han reflejado el trabajo que hay detrás y que la situación se le ha puesto cuesta arriba sin merecerlo. Y eso ha generado una reacción clara dentro del grupo.

Le quieren. De verdad. Es algo bastante generalizado, más allá de las típicas excepciones que siempre hay en cualquier plantilla. Arbeloa ha conectado con el vestuario y eso ahora se nota más que nunca. Los jugadores quieren responder en el campo, pero también quieren hacerlo por él.

Los dos objetivos del Real Madrid de Arbeloa

De hecho, la sensación interna es bastante contundente: quieren que siga. De manera abrumadora, aunque ya es demasiado tarde. Consideran que merece continuidad y que con tiempo había podido sacar adelante el proyecto. No es solo un tema de resultados, es una cuestión de confianza en la figura del entrenador.

Así que el equipo encara estos días con un doble objetivo. Competir hasta el final y hacerlo también por su técnico. Evitar imágenes que duelen, cambiar sensaciones y, sobre todo, darle una alegría a un Arbeloa que ahora mismo es el gran punto de unión dentro del vestuario.