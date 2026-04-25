Los árbitros revientan el proyecto de Arbeloa

Al proyecto de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid no le han ayudado las decisiones arbitrales. La última prueba de ello se vivió la noche del viernes en La Cartuja. El dúo conformado por Soto Grado y González Fuertes, desde el VAR, perjudicó al conjunto blanco en dos acciones decisivas. Primero, no vieron un claro penalti por mano dentro del área bética con 0-1 en el marcador, mientras que en la recta final omitieron una falta de Antony sobre Mendy en la acción que terminó con el empate local. Arbeloa mostró su descontento con la labor de ambos árbitros en rueda de prensa.

El técnico salmantino acudió al historial del equipo con las decisiones arbitrales. «No es la primera vez que nos pasa y son decisiones que marcan mucho el partido», señaló tras el empate del Real Madrid ante el Betis. Arbeloa tiene motivos para el enfado más allá del reciente resultado de los blancos en La Cartuja. El último tropiezo merengue en Liga tampoco estuvo exento de polémica, al no señalar Alberola Rojas un penalti sobre Mbappé en el tiempo de descuento que hubiera podido deshacer el empate del Real Madrid frente al Girona. El francés lució una aparatosa brecha en la ceja derecha tras un codazo en el área. El resultado fue el mismo: insuficiente para el árbitro y el VAR.

Incluso fuera del ámbito del arbitraje español, donde el Real Madrid no acostumbra a salir tan perjudicado, los de Álvaro Arbeloa han sufrido consecuencias por malas decisiones arbitrales. La más sangrante se produjo en la vuelta de los cuartos de final ante el Bayern de Múnich, con la expulsión por doble amarilla de Camavinga en los minutos finales. La insólita actuación de Vincic dejó a los merengues con un hombre menos, situación que aprovechó el conjunto bávaro para imponerse en los minutos finales.

Arbeloa, vapuleado por los árbitros en España y Europa

El Real Madrid pudo agarrarse a la Champions en una mala temporada en el ámbito doméstico, pero no estuvo acertado en el Allianz en sus oportunidades y la expulsión de Camavinga dejó al equipo sin margen de reacción. De haber aguantado en los minutos finales con un hombre menos, la opción de hacerlo también en la prórroga con un Bayern volcado ante los suyos hubiera sido un milagro más del Real Madrid en competición europea.

También tiene motivos para la queja el Real Madrid en las victorias. Por ejemplo, en el triunfo ante el Atlético de Madrid. La inexplicable tarjeta roja a Fede Valverde en el partido de Liga en el Santiago Bernabéu complicó las cosas a los merengues, que pudieron resistir en la recta final para imponerse en el derbi. Pese a que el Real Madrid de Álvaro Arbeloa no ha sumado buenos resultados y juego en varias jornadas de Liga, las decisiones arbitrales también han contribuido a que el conjunto merengue haya llegado a las jornadas finales sin opciones de pelear con el FC Barcelona.