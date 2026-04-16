El Real Madrid está muy indignado con Vincic: «Ha sido muy cruel, no estuvo a la altura»

«Qué crueldad, nos han machacado». El Real Madrid reflexiona en las horas posteriores, empezando a ser consciente de que a 16 de abril la temporada ha terminado. Por delante quedan seis semanas de competición, siete partidos en los que gestionar la situación será muy complicado, pero al mismo tiempo en la capital de España siguen indignados por lo que sucedió en el Allianz Arena al ver cómo Eduardo Camavinga era expulsado de manera más que rigurosa. Normal. Lógico. Lo que hizo Slavko Vincic no tuvo lógica alguna.

«El árbitro no estuvo a la altura», reflexionan en Valdebebas. A la altura de un partido que estaba llamado a pasar a la historia de la Copa de Europa. Los dos clubes más grandes del continente regalando una batalla de esas que se recuerdan con el paso de los años. Pero el esloveno no lo entendió y se lo cargó.

«Es una acción que nadie entiende que puedas expulsar a un jugador por algo así en un partido como este. Está claro que la eliminatoria se ha acabado en ese momento y es algo totalmente inexplicable e injusto. Estamos muy dolidos porque se nos ha ido la eliminatoria de una forma que tú no puedes controlar, y estoy muy dolido por mis jugadores, por el esfuerzo que han hecho», aseguraba un Álvaro Arbeloa resignado y triste tras lo sucedido en el Allianz.

«No estuvo a la altura de la Champions»

Slavko Vincic condicionó la eliminatoria. La cambió por completo. El colegiado expulsó por doble amarilla a Eduardo Camavinga en lo que fue un escándalo grotesco. En el 87′, el francés vio la amarilla tras llevarse el balón –sin retenerlo apenas– después de una falta sobre Harry Kane. El árbitro le mostró la amarilla sin percatarse de que era la segunda cartulina y tuvieron que recordárselo los jugadores del Bayern. Fue entonces cuando le enseñó la roja, cambiando por completo una eliminatoria que en esos momentos iba a la prórroga, puesto que el Real Madrid ganaba 2-3.

El esloveno no pareció enterarse de que Camavinga tenía ya amarilla, al haberla visto poco después de entrar al terreno de juego. Ingresó en el 62′, por Brahim; vio la primera tarjeta en el 78′ y, nueve minutos después, Vinčić le sacó la segunda. Sin embargo, el colegiado no le mostró la roja y fueron los jugadores del Bayern los que le recordaron que Camavinga tenía ya una amarilla. Fue entonces cuando le expulsó.

Camavinga no se lo podía creer. El jugador del Real Madrid cometió una falta sobre Kane por un leve contacto y desplazó el balón un par de metros, lo cogió con la mano y después lo soltó. Suficiente para que su equipo se recolocara lo justo, pero apenas duró cinco segundos. Sin embargo, Vinčić le castigó de forma escandalosa, con una amarilla que cambiaría el partido. La expulsión dejó al conjunto blanco con uno menos y el Bayern remontó en dos minutos.

La Liga, otra historia

El Real Madrid está indignado con la actuación de Vinčić, pero no tiene nada que ver con lo que le escama de los arbitrajes que sufren en la Liga. Mientras que en Europa aceptan el error humano, en nuestro fútbol creen firmemente que hay maldad. La indignación por el no penalti pitado el pasado viernes ante el Girona, donde Kylian Mbappé recibió un codazo que le abrió una brecha a la que le tuvieron que dar tres puntos de sutura, o la mano contra el Mallorca de Pablo Torre a la que el VAR no quiso entrar, son las dos últimas acciones que llenan de argumentos al club para entender que el escenario español es mucho más complejo que el europeo.