Carvajal estalla contra el árbitro tras la roja a Camavinga: «¡Es por tu culpa!»

Dani Carvajal estalló contra el árbitro esloveno Slavko Vincic después de la polémica segunda tarjeta amarilla a Camavinga y el posterior gol de Luis Díaz, que condenó al Real Madrid en Múnich. La expulsión al centrocampista madridista cambió por completo un encuentro igualadísimo que parecía encaminado hacia la prórroga.

Camavinga vio la segunda tarjeta amarilla por retener el balón tras una falta cometida por él mismo. Aunque dio la sensación de que el árbitro no sabía que el jugador ya tenía una amarilla y esa era la segunda, porque le mostró la cartulina, se dio la vuelta y, tras las protestas de los futbolistas del Bayern, le mostró la roja. Esa acción producida en el 86 del encuentro cambió por completo el partido.

Los jugadores del Real Madrid mostraron su indignación tras la expulsión y protestaron mucho la jugada. Hasta Dani Carvajal, que no jugó ni un minuto en el Allianz Arena, salió desde el banquillo para señalar al árbitro como el culpable de la eliminación del conjunto madridista y de la tangana que se formó tras la roja a Camavinga.

«¡Es por tu culpa! ¡Es por tu puta culpa!», le gritó enfadado Carvajal al árbitro esloveno Slavko Vincic en referencia a la tangana que se formó. Así lo han recogido las cámaras de Movistar Plus+ Deportes, donde se ve al capitán del Real Madrid dirigiéndose en primera instancia al cuarto árbitro y luego directamente al colegiado principal del encuentro. El cabreo entre los jugadores era mayúsculo.

El Real Madrid firmó uno de los mejores partidos de la temporada, puso al Bayern contra las cuerdas en el Allianz Arena. Solamente Neuer, con un par de paradas salvadoras, mantuvo con vida a los de Vincent Kompany, que con 2-3 no encontraban la forma de hacer daño a la zaga madridista. A raíz de la expulsión, los bávaros encontraron más espacios y lo aprovecharon para sentenciar la eliminatoria. 11 contra 11, el encuentro estaba muy igualado y todo apuntaba a que se irían al tiempo extra, pero la expulsión lo cambió todo.