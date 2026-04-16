Bellingham y su tajante opinión sobre la roja a Camavinga: «Es una broma»

Jude Bellingham opinó sobre la polémica tarjeta roja a Camavinga, que fue decisiva en la eliminación del Real Madrid ante el Bayern de Múnich en cuartos de final de la Champions League. El centrocampista inglés dejó claro antes de abandonar el Allianz Arena que la expulsión del francés fue «una broma». El británico también mostró su indignación por la jugada sobre el terreno de juego.

La expulsión de Camavinga fue decisiva en la eliminatoria entre Real Madrid y Bayern. El jugador francés entró al campo en el minuto 61 y, tras ver la primera amarilla por un agarrón a Musiala en el 78, en el minuto 86 y con 2-3 en el marcador, vio una sorprendente tarjeta roja por retener unos segundos de más el balón. Esta tarjeta roja acabó siendo decisiva en un partido que Luis Díaz empató justo después y que Michael Olise acabó sentenciando con el Real Madrid volcado.

La roja de la polémica a Camavinga

La roja a Camavinga indignó a los jugadores del Real Madrid, que mostraron su enfado sobre el terreno de juego. Arda Güler fue expulsado por increpar a Vincic después del pitido final y de consumarse la eliminación del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. Uno de los más vehementes fue Jude Bellingham, que también se fue a por el colegiado una vez se confirmó la victoria alemana en el Allianz Arena.

Bellingham también fue cuestionado sobre la polémica roja a Camavinga mientras abandonaba el estadio bávaro por la zona mixta. «Es una broma», dijo el británico según captaron las cámaras de Movistar+.

Las cámaras de Movistar+ también captaron la indignación de Carvajal, que vio todo el partido desde el banquillo. A la conclusión del choque, el capitán también se dirigió a Vincic y le espetó: «Es por tu culpa, es por tu p… culpa».

El más claro al respecto sobre la roja a Camavinga fue Álvaro Arbeloa, que dejó claro que el árbitro «se ha cargado la eliminatoria». «El arbitro ni sabía que tenía tarjeta y se ha cargado una eliminatoria», dijo el entrenador madrisita minutos después de la jugada de la polémica que le acabó costando al 15 veces campeón de Europa la eliminación en cuartos de final de la Champions League. «Es evidente, no se puede expulsar a un jugador por una cosa así, el arbitro ni sabía que tenía tarjeta y se ha cargado una eliminatoria muy bonita, muy igualada, en todo lo alto y ahí se ha acabado el partido», dijo el entrenador madridista.