Hasta Iturralde lo reconoce: «A este nivel no puedes expulsar a Camavinga por eso»

Hasta Iturralde González se mostró sorprendido por la polémica tarjeta roja a Camavinga, que fue decisiva en la eliminación del Real Madrid ante el Bayern en los cuartos de final de la Champions League. El ex árbitro, que siempre se suele mostrar crítico con el conjunto blanco, se mostró sorprendido por la decisión de Vincic de expulsar al francés por retener el balón en los minutos decisivos de la eliminatoria.

La tarjeta roja a Camavinga ha provocado un clamor mundial en la prensa internacional y no es para menos. Con 2-3 en el marcador y con la eliminatoria de cara al Real Madrid, Vincic sacó una polémica tarjeta roja al jugador francés por retener durante unos segundos el balón. Una decisión que acabó siendo clave para que el 15 veces campeón de Europa sucumbiera en el Allianz. Acto seguido, el Bayern empató el partido a través de Luis Díaz y después Michael Olise ajustició a los blancos, que cayeron con honores en territorio bávaro.

Iturralde y la expulsión de Camavinga

Iturralde González se mostró crítico con Vincic por su decisión de expulsar a Camavinga en apenas ocho minutos, en los que le sacó una amarilla por un agarrón a Musiala y justo después le sacó la segunda y la posterior expulsión de la polémica. Por ello, el ex árbitro fue duro con su colega en los micrófonos de la cadena SER.

«Si te llevas el balón de tu sitio reglamentariamente, puedes amonestar a un jugador por segunda vez, pero a este nivel no puedes amonestar por eso a un jugador y dejar con diez», comenzó diciendo Iturralde González sobre la expulsión de Camavinga. «Aquí entra el sentido común y no la regla. Le pegas un grito y gestionas mejor la opción. A este nivel no puedes dejar a un equipo con 10», repitió.

⚠️@itu_edu y la expulsión de Camavinga #BayernRealMadrid #UCL ✋ «A este nivel NO PUEDES AMONESTAR por eso a un jugador y dejarles con 10» 🟥 «Un árbitro que sea de qué va esto gestiona mejor la jugada; mala gestión de Vinčić» ❌ «PERO Camavinga NO tiene que coger el balón» pic.twitter.com/qDozIAnalw — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 15, 2026

«Una cosa es pitar la falta, desplazas el balón… pero han sido cuatro metros que se ha ido con el balón. Un árbitro que sabe de qué va esto le pega cuatro silbidos y gestiona mejor la jugada. No puede expulsar a un jugador por eso», explicó el árbitro.

Iturralde González también dejó claro que Camavinga «no lo tenía que hacer», pero se consideraría comprar números «cuando es una entrada, pero expulsar a un jugador en el 88 porque te protesta…». El ex árbitro también señaló al colegiado esloveno, ya que es un «expediente X» que «le den partidos tan buenos».