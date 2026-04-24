Al Real Madrid se le escapa la Liga en el último suspiro. Los blancos, obligados a ganar en La Cartuja, lo hacían hasta el 93′, cuando Bellerín aprovechó un rechace que les hace bajar los brazos. Fue un partido sólido de los madridistas, pero sin brillo. Un gol de Vinicius y varias intervenciones de Lunin parecían amarrar una victoria que les permitía ponerse a seis puntos del Barcelona y mirar a Getafe en busca de un nuevo milagro de los de Bordalás. Pero cuando ya estaban pensando en ello, llegó el golpe. Un golpe definitivo por la Liga.

Fue un partido de lo más práctico. Los madridistas se llevaban el partido con un 0-1 sin brillo, pero sin sufrir en exceso. Hasta que en la última jugada se llevaron un nuevo palo. Uno más. Sólo una victoria en abril, contra el Alavés en el Bernabéu, que les hacen entregar la Liga a un Barça que puede ser campeón incluso antes del Clásico.

Lunin emula a Courtois

Partidazo del portero ucraniano. Lunin salvó al Real Madrid con tres paradones que permitían a los blancos sostener el 0-1 contra el Betis hasta el final. Destacó uno abajo, en un balón que le votó justo delante y que iba pegado a la cepa del poste. Sacó después otra por arriba, pero no pudo hacer nada en el gol verdiblanco, estando ya vencido cuando Bellerín les apartó directamente de la pelea por el título.

Mbappé se va lesionado

Kylian Mbappé se marchó del campo lesionado, aquejado de unas molestias en el tramo final. Pidió el campo, se fue del terreno de juego tras errar varias ocasiones y acabó viendo desde el vestuario el empate del Betis a su equipo. A ver qué tiene y hasta cuánto tiene, pero puede suponer una nueva baja para el conjunto blanco en este tramo final donde ya han perdido a varios futbolistas.

Hasta Alaba juega por delante de Carvajal

Arbeloa considera que Trent es mejor y está mejor hasta el punto de no darle minutos a Carvajal en La Cartuja. El capitán del Real Madrid, jugándose sus opciones de ir a su último Mundial, en el que además tendría serias opciones de levantar la Copa del Mundo en Nueva York, sigue sin tener un trato acorde a su calidad y trayectoria. Pese a sus halagos en la rueda de prensa previa, le dejó sentado en el banquillo y no tuvo ni siquiera un minuto. Hasta Alaba, que sí que ha demostrado que no está ya para estas lides, jugó 20 minutos.

Valverde como desatascador

Si el Real Madrid se queda sin ideas, siempre aparece él. En esta ocasión, el uruguayo lo hizo en el minuto 17, cuando los blancos se encontraban ante un muro bético en las proximidades del área. La pegó desde fuera –es verdad que no con mucha potencia– y Valles despejó a un lado, apareciendo Vinicius para mandar el balón al fondo de la red.

Minutos a la cantera

Mucho se ha hablado en las últimas fechas sobre la falta de oportunidades a los canteranos y contra el Betis por fin llegaron. Pitarch de inicio y, ya en la segunda parte, salieron Manuel Ángel y Gonzalo. El delantero entró por un Mbappé que se marchó tras pedir el cambio, al sufrir molestias en el tramo final del encuentro.

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