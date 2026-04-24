El CTA pone un clavo en el ataúd del Madrid: Antony hizo una falta clara que precedió el gol de Bellerín

El Real Madrid empató ante el Betis por un gol de Bellerín en el último segundo del partido entre ambos equipos en Sevilla, un tanto que tuvo mucha polémica. En la acción previa al remate del jugador del cuadro sevillano, hubo una falta de Antony sobre Mendy en la pelea por el balón. Soto Grado en el césped y González Fuertes en el VAR se negaron a pitar esa falta.

Arbeloa, cabreado, se fue a por el cuarto árbitro en esa jugada que fue la última del partido. También lo hizo Vinicius. El Real Madrid ganaba hasta entonces por 0-1, con un gol del brasileño en la primera parte, pero el Betis empató en esta acción polémica en la última jugada del encuentro disputado en La Cartuja de Sevilla.

Así, el Real Madrid perdió dos puntos en ese último segundo y se queda a ocho puntos del liderato de la Liga que tiene el Barcelona, distancia que puede ser de 11 si los culés ganan en Getafe. El cabreo en el Real Madrid por esta jugada fue total, como demostró Arbeloa en rueda de prensa.

Preguntado por esa falta de Antony a Mendy en esa jugada previa al gol de Bellerín, el técnico del Real Madrid declaró que es «muy clara» y que «con tal de que te desestabilicen» en ese tipo de jugadas, es falta. «Para eso hay que entender de fútbol y tenemos un problema con los que tienen que decidir (por los árbitros) que no saben o no entienden», añadió Arbeloa.

El árbitro Soto Grado en el césped dejó claro que para él no era falta lo de Antony sobre Mendy, pero González Fuertes en el VAR ni se dedicó a mirarlo, algo que era normal sabiendo lo que es este colegiado, el que amenazó al Real Madrid antes de la final de Copa del Rey y se negó a pitar un claro penalti a favor del equipo blanco por unas manos en la primera parte.